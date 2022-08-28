代表台灣前往威廉波特的台北市福林國小雖然無緣爭奪世界冠軍、僅能爭季軍，今天在世界少棒聯盟LLB世界少棒錦標賽最終戰，靠著廖芫豎82球完投完封、6局狂飆13K，率隊以2比0美國東南區代表田納西諾倫斯維爾隊。

福林國小在國際組冠軍戰以0比1不敵加勒比海區代表庫拉索，無緣闖進世界冠軍賽，台灣時間28日晚間10點的季軍戰碰上美國東南區代表隊，推出廖芫豎先發，

廖芫豎一登板就連飆5次三振，前5局就狂飆12K、僅被敲3支零星安打，最終熱投82球，6局飆出13K僅被敲3安，拿下無四死球完投完封勝。

投手好投打線也給予火力支援，2局上福林國小首棒打者李芳模安打、蕭兆勳獲得保送，形成無人出局一、二壘有人局面，之後趁著對方守備發生失誤先馳得點。

4局上福林國小攻勢再起，王元甫安打上壘後靠著暴投攻佔得點圈，替補上陣的吳軒閎敲出安打助隊在下一城，取得2比0領先。最終福林國小奪下季軍，寫下近12年來最佳戰績，上次台灣在威廉波特拿下季軍已是2010年高雄市復興國小。