每年8月底9月初就是網球四大公開賽的壓軸「美國網球公開賽」(US Open，簡稱美網)的舉辦期間，今年賽程從8/29至9/12在紐約舉行，我國新生代網球好手「夜市球王」曾俊欣也將力拚首勝，誰能拿下冠軍，大家可以買張運彩猜一猜。

台灣運彩總經理林博泰(左)上時來運轉節目，與主持人尉遲佩玉(右)談運彩眉角。(林勝發攝)

美網跟澳網、法網以及溫布頓並稱為「網球四大公開賽」，是職業網球最高等級的賽事，也是每位職業好手必爭的殿堂，「網球四大公開賽」比賽場地的屬性各有不同，澳網屬於「慢速硬地」、法網屬「泥地」(紅土)、溫布頓屬「草地」、美網則屬「快速硬地」，喜歡網球的朋友都知道，只要提到澳網首先想到的就會是N.喬科維奇，法網就會是納達爾，溫網則是費德勒，因為他們在個別的公開賽(特別是澳網、法網、溫網)，不同的場地屬性下有其獨特的宰制力，唯獨美網，除了2004-2008由費德勒連奪5冠外，近13年來沒有1位選手可以連霸成功，最好的是納達爾的4冠(2010、2013、2017、2019)，其次是N.喬科維奇的3冠(2011、2015、2018)，其餘的6冠則分屬6位選手(包括：2009的德爾波特羅、2012的莫瑞、2014的西里奇、2016的瓦林卡、2020的蒂姆以及2021的麥維德夫)，近年來的美網可以說是勝負難料，精彩刺激，臚列目前世界排名前10選手包括麥維德夫、A.茲維列夫…等，提供大家投注參考。

網球四大公開賽

近20年美網奪冠情形

2022網球男子世界排名前10球員

本屆美網到底誰能奪冠！大家不妨買張運彩「冠軍」玩法來猜一猜，也可以就每1場比賽「猜輸贏」(不讓分、讓分) 、「猜大小」(總局數比開盤值大還是小) 、「猜單雙」(總局數是單數還是雙數)以及「猜正比」(總盤數正確的比數是幾比幾)，如果有「場中投注」(Live Betting)還可以邊看著比賽邊投注，享受「買運彩 看比賽 更精彩」的樂趣。