全球股市的反彈大致可以分成幾個等級，一個是以年線定多空，這次道瓊指數拉升到三四二八一．三六，從最低點彈升四六二八．一六，已是全球強勢的市場之一。（示意圖／shutterstock）

通膨、升息、縮表帶來的股市肅殺，第一個階段在六月中旬告一段落，美國股市在上半年都出現慘烈下跌，其中道瓊指數下跌十五．三一％，標普跌二○．五八％，已經和一九二九年經濟大蕭條時下跌二一％旗鼓相當，更慘烈的是科技股的重挫，Nasdaq跌二九．五一％，費城半導體跌三五．二二％，台灣是半導體產業的重鎮，這一輪調整也都相當吃力。

尤其是高價的ＩＣ設計股，像矽力＊ＫＹ從五四九○跌下來，七月十三日進行股票分割一拆四，最低剩五○二元，還原約二○○八元，股價跌了六四．三％；力旺從二五二○跌到八九九元，跌幅跟矽力一樣。晶心科從六三五跌到二二五元，也跌六四．五％；還有愛普＊分割後從六二五跌到一八三元，股價跌了七○．六四％；晶相光從二四二．五跌到七八元，跌了六七．八四％；上市不久的力智從一○一五跌到二七七．五元，跌幅七二．六六％；台股這次反彈力道相對弱，關鍵是整個半導體產業鏈受到影響。

道瓊年線攻防是進是退？

世界級競爭力的聯發科這次從一二一五元跌到五九七元，下跌五○．八六％，上半年每一季ＥＰＳ都超過二○元，上半年ＥＰＳ四二．九六元，而且配出七三元股息，但股價居然出現腰斬等級！如果聯發科今年ＥＰＳ可以達到八○元，股價跌下去，本益比不到八倍，以全球具競爭的手機晶片廠來看，低本益比背後，可能代表著未來景氣可能會有巨大變化。

這次台積電從六八八跌到四三三元，在跌勢中，市場最壞看台積電目標價是三七○元，不過在四三三元就止跌，下跌三七．○六％，相對其他ＩＣ設計股，已經算是跌幅較輕的。這次台積電率領台股反彈，一是攻過五○五元的要塞之地，這是台股能站上一五○○○點的重要關鍵，台積電這次來到五二七元，從技術面來看，正好是在季線與半年線之間，台股的位置也是一樣，用這個標準來檢視全球股市，也可以看出未來世界的新格局。

全球股市的反彈大致可以分成幾個等級，一個是以年線定多空，這次道瓊指數拉升到三四二八一．三六，從最低點彈升四六二八．一六，已是全球強勢的市場之一。美股是全球股市的領頭羊，道瓊挑戰年線是這一波全球股市下跌中最有意義的事，美國其他指數，像標普也接近年線，Nasdaq、費城半導體指數在半年線與年線之間，都展現強勢，接下來要觀察道瓊在這次反彈的年線攻防，到底是一鼓作氣攻過年線？還是在年線爭持後折返？美股前進或是後退，對全球股市具有指標作用，也會深深影響台股。

如果以年線定多空，這次比美國道瓊指數更強勁的市場是日本，今年日經指數在三月跌到二四六八一．七四，七、八月在年線多空爭持半個月，八月十二日以大漲七二七．六五收盤，這一記關鍵長紅，扭轉了日經指數的多空格局，站上年線且步步走高，去年收盤二八七九一．七一，這次來到二九二二二．七七，換算等於是一．五％的正報酬。在全球股市都是大跌市的情況下，日本股市率先走出多頭格局，這是亞洲股市的大事。

日股率先走出多頭格局

一九八九年台股創出一二六八二的天價，日本股市也漲到三八九五七。此後日本泡沫吹破，日經指數跌到六六○○點，這些年全球股市紛紛創新高，台股和日股成了天涯淪落人，台股在二○二○年七月正式超越一二六八二，但日本股市距三八九五七仍十分遙遠，去年日經指數跑到三○七九五．七八，已有探頭的味道，這次走出新的多頭架構，也意味了美國的亞太戰略有了巨大變化。

一九六○年美日同盟，到了一九八五年廣場協議，美國回頭壓制日本，後來中國崛起，旦奔馳卅年，這次歷史又來到關鍵轉折點，美國又找回日本拍檔，這次四方會談、印太經濟框架、四方晶片聯盟，日本都處在最核心的位置，兩年前，巴菲特下手買進日本五大商社，大家開始注意接下來的日股變化，現在看起來，日本有可能繼台灣之後繼續脫穎而出。

除了日股強勢外，這次美國主導的供應鏈重組，印度及東協國家將扮演重要角色，大多數東協國家股市都表現強勢，印度股市跑到六○四一一．二，已具備挑戰去年六二二四五．四三天價的氣勢，印度算是全球最強勢的市場；另一個是印尼雅加達股市，這次跑到七二三○．一一，只差天價七三五五．三，不到二○○點的距離，印度、印尼、日本是今年三個重返去年收盤價的市場。

這次新加坡股市也站在年線上，在四小龍市場表現最強勢，去年創下三五．六％漲幅勇冠全球的越南胡志明股市，這次從一五三○．九六跌到一一四二．八，目前介於季線與半年線之間，走勢與台股類似。越南與台灣是過去兩年全球表現最好的市場，這次調整起來比較沈重，如果純就股市表現來看，南韓股市這次表現最弱勢，除了股市不振，韓元貶值令人吃驚。

外資賣超破兆元台幣

這次韓元跌勢從二一年元月的一○七九．三開始，這兩年急跌到一三三八．四九，這樣的巨貶走勢，彷彿回到一九九七年，看起來南韓在親美與親中之間仍在角力，一旦選錯路線，南韓可能會一蹶不振，這次貨幣貶值，同樣韓元貶、日圓也貶，但背後的故事卻不一樣，新台幣也貶破三○元大關，接下來的九月，如果美國Fed升息三碼，美國基本放款利率會拉升到三～三．二五％之間，這個時候，台灣的中央銀行要不要跟進？今年央行升息一碼半，台灣和美國利差拉大，台幣貶值壓力日益沈重，外資到八月十九日為止，賣超台股正式破兆元台幣，這是一個十分可怕的數字。（全文未完）

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