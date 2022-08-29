台南市「水交社重劃區」地理位置靠近中西區與東區，周圍綠地、學校多，但過去因居住人口較少、部分方向可以看見福地、鄰飛機航線等抗性，無論是房價或交易量都較不起眼。但近年來，隨著新大樓供給量愈大、其他蛋白區房價也一路上漲，在地房仲觀察，區段價格也有所帶動，新成屋單價穩坐3字頭左右，交易量則來自有地緣性的居民換屋，少部分則為本地客置產。

水交社重劃區過去是眷村，與東區、中西區接壤，南區近期也將有碳佐麻里園區、南台灣最大誠品書店落腳等議題，可說是重新獲得關注的區域。全台直營的信義房屋8月也此區展店，主力經營水交社重劃區周邊的住宅產品。

信義房屋西門水交社店店長林群峰說明，水交社一帶可說是「被低估」的區域，近期隨著房市大環境，交易量與房價才漸漸提高。主要關鍵在於，此區地理位置雖然優越，綠覆率高、學校多達7所，但早期供給量還不多，街廓顯得空曠無人，加上鄰近航線、部分面向又能看到福地，並沒有受到很高的重視。

不過，隨著台南各主要行政區房價去年以來有明顯漲幅，水交社重劃區供給量也有增加，林群峰觀察，有地緣性及換屋需求的消費者開始出現，例如原本住在附近老透天，決定換屋至屋齡較新、不用爬樓梯的電梯大樓，就會鎖定生活機能完整、地理位置佳的水交社重劃區，約佔此區購屋買盤2/3，另1/3則為本地置產客，雖暫時無自住需求，但看中區段環境、增值空間，先買下置產。

林群峰補充，目前水交社重劃區屋齡2年內新成屋、2-3房中小坪數格局為主，單價則約落在3字頭左右。此外，由於去年房價大幅上揚，許多首購族唯恐再晚買不到可負擔的房子，紛紛積極進場，時至今年，由於政府加大控管力道，以及疫情、股市波動等干擾，市場觀望態勢較濃，唯目前尚未觀察到價格下修。