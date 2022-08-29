台中一名女大生去年返回租屋處時，發現大門故障，便打電話叫來江姓鎖匠換鎖，未料江男竟趁機把女子推進房內性侵得逞。刑事部分，依犯強制性交罪，判其5年徒刑；民事部分，台中地院判其應賠償90萬元。可上訴。

判決書指出，女大生A去年1月某日下午返回租屋處發現門鎖故障，便撥打貼在信箱上的鎖匠電話，江姓男子接獲通知後前來換鎖後離去，同日下午時，江男再度返回A女住處，稱忘記帶走螺絲起子，A女未多想便開門讓江男入內尋找物品。

豈料，江男入內後，將A女壓在床上強吻，掀開其上衣強吻胸部，還對A女表示，「不要叫，不要叫就沒事了」，並以衣物塞嘴巴、綑綁雙手等方式防止A女反抗，最終性侵得逞，江男完事後擔心面臨刑責，還要求與A女自拍並加LINE，製造合意性交假象，A女擔憂拒絕江男會引來危險便照做，直到江男離去才立刻報警處理。

台中地院法官勘驗證據，認定江男罔顧職業道德，利用合法進入A女住處的機會，趁機強制性交，造成A女身心受創，破壞人與人之間的信賴關係，嚴重危害社會治安，還在犯後與被害人合照，意圖製造假象脫罪，犯罪手段相當惡劣。

刑事部分，法官依犯強制性交罪，累犯，處江男有期徒刑5年；民事部分，法官認為江男的行為已嚴重戕害A女身心健全，酌情後認為江男應賠償90萬元為合理。可上訴。