聞名全球的動作片巨星成龍，起初作為武行演員在華人演藝圈耕耘，憑藉俐落拳腳逐漸成為武打明星，拍過無數海內、外電影，更成功進軍好萊塢，連西方人對成龍都是無人不知無人不曉。近日陸媒報導成龍乘直升機前往杭州買房的畫面，大樓內金碧輝煌，購入的新房約4000萬人民幣（約1億7000萬新台幣），雖總價讓網友驚嘆，但也有部份網友翻出他女兒的狀況來對比引起熱議。

陸媒近日報導，成龍前往杭州置產，影片中成龍身穿粉色襯衫及白色休閒褲，配上黑色眼鏡，笑容親切地在粉絲簇擁下走入售樓大廳。為表敬意，樓盤甚至在門口安排了舞獅表演。豪宅的内景也早已曝光，整體風格中西結合，玄關選用36種奢石打造，客廳天花板的金邊是純18K金打造，層高足足有4.8米，站在客廳可以全方位觀看超美江景，可以説是極盡奢華。

成龍新房内景非常豪華，可以説是金碧輝煌。（圖/劇綜Talk 微博）

從內部裝潢曝光後，有的網友覺得裝修風格太冰冷，認爲「沒有家的味道，像酒店」，還有的網友認爲這樣「土豪風」的設計太俗氣，吐槽「花裡胡哨（顏色華美紛雜）的，成龍對裝潢這麼沒品味嗎」、「這個宅子的裝修，真正意思是告訴我們什麼叫花里胡哨，什麼叫土裡土氣」。

有部份網友似乎對成龍置產認為要照顧小龍女，留言「有錢買這樣的大房子，對女兒不聞問」、「再好也不靈，女兒都不要」、「管管女兒吧」、「自己身價幾百億。看著自己的親生女兒也不管，孩子是無辜的」。