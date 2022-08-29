美國總統拜登日前簽署《通膨削減法案》，將提撥數十億美元發展電動車及車用電池製造，但排除北美以外組裝電動車優惠。韓媒痛批，美國只為自身利益，在電動汽車補貼中「排韓」，如同「在背後對韓國捅刀」，韓方認為美國在韓美合作上的誠意令人質疑。

韓國紐西斯通訊社日前發表評論指出，拜登政府為將韓國拉進中美競爭，透過各種管道要求加強韓美合作，無論在韓美領袖會談或是北約峰會期間，韓美雙方一直保持緊密聯繫。

美國拉攏台日韓組成晶片四方聯盟「Chip 4」，南韓擔憂加入後，恐失去龐大的大陸市場，甚至得罪北京政府，而遲遲沒有點頭，因為韓國去年有60%晶片出口至大陸，但考慮到韓美同盟關係，南韓總統尹錫悅表示，會考量國家利益評估決定。

南韓外交部長朴振19日證實，南韓將參與9月初登場的晶片四方聯盟籌備會議，但最終是否會加入該聯盟，則要等到籌備會結束後才會進行評估與決定。

與此同時，日本政府也做出讓韓美日合作產生裂痕的行為。文章還提到，尹錫悅曾表明要改善韓日關係，但日本首相岸田文雄委託他人以自民黨黨魁的名義，向靖國神社獻上「玉串料」（祭祀費），此一行為，韓國批評日相「間接參拜」供奉甲級戰犯的靖國神社，在韓國國內引發爭議和擔憂。

隨著美國、日本為了本國利益而犧牲韓國的一連串行為，韓方對美日兩國在韓美日合作上所展現的「誠意」逐漸產生質疑。

韓國中央日報也發表社論，批評美國將韓製電動車排除在補貼對象之外表示遺憾，並指若韓方憂慮得不到回應，美國政府此次措施可能演變成韓美貿易紛爭。

文章說，韓國政府各部門應該採取更強而有力的應對措施，特別當韓國企業不久前才應拜登政府號召作出大規模投資美國的承諾，「韓國應該嚴厲地反問美國，到底美方能為韓國帶來什麼好處？」