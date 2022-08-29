中國經濟受到美國技術封鎖、防疫政策與全球供應鏈混亂而大幅減緩，遠在歐洲的德國也深深感受到中國經濟衰退的的影響。德媒分析稱，如果中國市場崩潰，首當其衝的就是高度依賴中國的德國經濟，一旦連續幾十年高速成長的中國經濟的趨勢被打破，北京就更有可能鋌而走險突襲台灣。

《德國之聲》引述《法蘭克福彙報》的評論「中國崛起是否已經越過了巔峰？」指出，自1989年天安門事件以來，中共首次讓人感覺到無力修正既定路線，現在受到防疫政策干擾，中共已下調經濟成長目標，甚至出現經經濟衰退的可能性。這就拋出了一個影響全世界命運的問題：中國崛起是否已經越過了巔峰？

評論認為，假如中國經濟連續幾十年高速增長的勢頭被打破，北京就更可能鋌而走險突襲臺灣。假如大權獨攬的中共領導人因為擔心權力不穩而決定迅速攻打臺灣，全球經濟將面臨危險。目前，中國人口已經開始減少，債務規模卻在擴大，經濟不公平程度正在加劇，消費與生產也越發失衡。……假如北京認定：時間拖得越晚，就越難以從經濟上承擔與臺灣保護國美國的對抗，那麼，俄烏戰爭屆時也只能算是小巫見大巫。

文章指出，「對於德國工業界而言，假如中國這一充滿希望的市場崩潰了，首當其衝需要承擔後果的就是德國經濟。儘管北京當局堅定站在普丁一邊，防疫政策讓中國的生活宛如地獄，德國對中國的依賴度依然在繼續增長。研究機構指出，西方經濟界出於擔心北京報復而刻意美化中國經濟的前景。其結果就是：今年上半年，德國對華投資額創下歷史新高。」

評論表示，中國經濟不會崩潰，因為中國政府控制著所有銀行，嚴格監管資本流通，大陸民眾儲蓄率更是超過其他所有大國，因此金融系統不太可能崩潰。但是，如果計算真實水平，今後的中國經濟增長率將很難再超過2%。這將急劇減小中國經濟在全球的份額。國內經濟乏力會導致中共難以兌現其崛起承諾，屆時他將會走上煽動民族主義這條路。

文章最後說，和俄羅斯一樣，中國也想要改寫全球規則，因為它也認為自己四處受敵。假如經濟成長乏力降低了中國領導人的自信心，那麼這個德國所依賴的國家，就將不再是一個為了崛起而四處交朋友的國家，而是演變成一個充滿屈辱感的大國。