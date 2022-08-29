和氣生財！中美相爭局面近年愈演愈烈，美國因不願中國大陸崛起而諸多限制打壓。前立委郭正亮28日在《國際直球對決》節目中指出，中國大陸不搞冷戰與假想敵，也不像美國會搞門羅主義畫地盤，而是基於萬隆會議的不干涉內政及和平共處等5原則，廣結善緣而與東協等國家打開經貿投資與產業合作。

郭正亮表示，「中國跟東協的貿易是很均衡的，進口出口其實差不多，都是3000多億。所以現在也有人說會部分開始改用人民幣，他願意，因為你要買中國的東西嘛，你也有東西要賣進中國嘛，這大概就是一種進展。」

「我覺得中國大陸大概跟其他國家簽各種協議，都是沒有假想敵的啦。」郭正亮說，「因為他不搞冷戰嘛，冷戰是美國在搞的，以前蘇聯那是因為有意識型態的對抗。中國大陸大概就在那個萬隆會議就確立了基本原則，就是不干涉內政、和平共處5原則，他不只沒有針對美國啦，他沒有針對過任何國家當作假想敵。他這樣子，又是以經貿為先，從經貿、機件投資還有產業合作這樣帶開的，廣結善緣，尋求各方面的融通。」（註：五原則為：「互相尊重主權和領土完整、互不侵犯、互不干涉內政、平等互利、和平共處」）

郭正亮指出，「我覺得他這個比較符合做朋友的道理，所以他為什麼很快就變成120幾個國家的貿易夥伴。類似情況做得最完整就是東南亞，東南亞已經從東盟加一進展到RCEP，類似的模式我認為也會複製到比如說非洲、中東、南美洲，我覺得會逐漸複製出去，那東南亞算是做得最完整的，當然也是因為近，雙方的互補性真的很高，那無形之中東南亞也變成他的經濟腹地。」

「比如說他就不會像美國說搞一個《門羅宣言》，說這是我的地盤，他不會這樣。」郭正亮強調，「我覺得他在外交上確實做得比較巧妙。」