美國共和黨籍參議員布蕾波恩（Marsha Blackburn）在25日深夜造訪台灣，隔天就是各種與民進黨政府的官方活動、演講。除此之外，她在白天的時特別到中正紀念堂看一看，在臉書與推特上留下了簡短的感言，這令許多泛藍支持者感到欣慰。

布蕾波恩應該在接近中午的時間參觀中正紀念堂的，她在臉書與推特上寫著「很高興參觀台北的國立中正紀念堂，紀念蔣介石總統的工作。」

泛藍支持者很高興她有這一段行程，紛紛留言表示「感謝您的訪問，並向蔣介石表示敬意。 ROC是二戰盟友之一ROC & 美國友誼永固」、「您到來到的是自由中國」，有些人也笑稱「民進黨必然忽略她的這項政治不正確」。

不久之後，民進黨的支持者也前來留言反制，各種否定蔣中正的留言也紛紛出現，已成了留言大戰 。

現年70歲布蕾波恩經歷過冷戰時期，經歷過美國與中華民國的邦交階段，是知道蔣中正總統曾經是台灣的領導者，所以對她而言，蔣中正是一位台灣重要的前領袖；然而她顯然不知道民進黨政府盡一切力量發動去蔣化，中正紀念堂就是重點鏟除目標，就不知她要是下次再來台灣時，中正紀念堂還在不在。