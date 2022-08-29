柬埔寨政府近來在美國、大陸與聯合國等國際壓力下，開始積極打擊人口販子與電信詐欺園區。26日下午柬國警方掃蕩西港某大樓，營救出35名大陸被害人，逮捕3名人蛇集團嫌犯，分別是台灣籍45歲男子桂裕強與2名大陸人，桂是大樓管理員，疑似負責管理與招募。

由於這項緝捕行動的情資是大陸提供，是柬中合作破獲，大陸有犯罪事證、且被害人為大陸人，大陸有管轄權，桂裕強很可能被遣送至大陸偵審。

根據桂裕強的臉書，他是高雄人，原本就從事房地產仲介，赴柬埔寨發展有幾年時間，起初也是房地產經紀，但近月來疑似被「公司」派往管理西港的園區大樓。根據柬國警方逮捕行動，該大樓疑似是電信詐騙或網路賭博的據點。

柬國警方將桂裕強與另2名大陸籍的大樓安管與電工，視為人口販運的嫌犯偵辦，並向媒體公布3人照片。消息傳出後，桂裕強臉書有人不知是戲謔或關心，留言稱「強哥，我相信你是清白的！」「強哥，帶我賺大錢！」而他最後一則貼文就是26日，照片的穿著跟警方逮捕公布的照片一樣。

連月來柬埔寨人口販運議題延燒，在西港的桂裕強多次分享台灣媒體報導，包括網紅好棒Bump深入柬埔寨營救的新聞。但他卻意有所指說：「人紅是非多，別到最後得到反效果。」更疑似嗆聲：「你可能不只得罪了那些做詐騙的人，你已經得罪柬國政府！？」更強調：「小心駛得萬年船。」

對於台灣媒體大篇幅報導，他甚至不耐煩發文說：「可否適可而止。」也感慨說道：「這麼多人離鄉背井，誰願意？政府若好好的照顧子民，有誰願意出走他鄉，甚至被騙？」對於柬國政府被控貪汙，他也有自己見解表示：「哪個國家沒腐敗過，進步蛻變是需要過程的！」

「真以為柬國政府沒在處理嗎？」他自稱有朋友是特種部隊，每天都在處理違法犯紀的人。諷刺的是，如今他被控人口販運遭逮，但實際涉案程度，還有待調查釐清。

我國警方也透過外交管道，試圖向柬國警方了解案情，但目前看來，桂裕強被遣送大陸偵審的機會很大。