美國有線電視新聞網（CNN）報導，國際原子能總署（IAEA）視察人員預計於未來幾天前往俄羅斯控制的札波羅熱核電廠，因為核電廠設施屢次遭砲擊，各界日益擔心恐發生核事故。
IAEA今天在推特發文指出，IAEA署長葛羅西（Rafael Grossi）表示，他持續跟各方協商，目的是在未來幾天派出IAEA專家代表團到烏克蘭札波羅熱核電廠（Zaporizhzhia Nuclear Power Plant），以協助確保那裡的核安。
「紐約時報」（New York Times）報導，葛羅西即是參與IAEA專家代表團的團隊成員。
報導指出，紐約時報掌握一份名單上頭寫有葛羅西的名字，其中還包括「大多數來自中立國家的其他13名專家」。
CNN今天針對專家代表團成員結構一事聯繫IAEA，但IAEA拒絕發表評論，還說不會公開此類資訊。（譯者：陳彥鈞）1110829
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