八月五日下午兩點多，時報周刊CTWANT直擊在《酷蓋爸爸》第2季記者會結束後，管麟和吳季璇在兩名工作人員陪同下離開會場，四人走到路邊攔車，等車期間，吳季璇像是在撒嬌似地往管麟身邊跳，動作看來相當可愛，兩人過去曾在《廢財闖天關》合組CP，還曾爆出互有好感，這也令人好奇兩人再次合作，關係發展到哪了。
兩點半，一行四人抵達大安區的台灣文學基地，兩名工作人員幫兩人拍攝照片，直到四點半才離開。隨後，四人乘車到大安區一處商業大樓，接著約莫六點時，管麟穿著拖鞋到附近的甜品店購買了一人份的甜品，看來是忙裡偷個閒。
近七點時，四人乘車又回到了記者會的活動會場，原來當晚還有小型試映會。九點半活動結束，管麟和吳季璇跟兩位男生一起搭車前往信義區的餐酒館，其他演員也陸續到達，期間也有演員先行離開。次日凌晨兩點半，管麟與吳季璇等人走到門口等車，女方上車前，男生抓著對方手臂，而吳季璇也伸手摸了一下男方胸膛，曖昧動作做得很自然，外型也很登對，真希望可以看到他們有好消息啊！
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