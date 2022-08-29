瓜地馬拉外交部長步卡羅（Mario Bucaro）應我國政府邀請，率團於29日清晨抵台訪台，外交部由常務次長俞大㵢到桃機接機。步卡羅在桃機發表簡短言談表示，此行目的是繼續加強兩國關係，鞏固幾十年來的友誼，並強調瓜地馬拉和臺灣是共同致力於民主、自由和對主權的尊重等價值觀的盟友，是不畏任何挑戰或威脅，繼續支持臺灣不會動搖。（陳麒全攝）

瓜地馬拉外交部長步卡羅（Mario Bucaro）應我國政府邀請，率團於29日清晨抵台訪台，外交部由常務次長俞大㵢到桃機接機。步卡羅在桃機發表簡短言談表示，此行目的是繼續加強兩國關係，鞏固幾十年來的友誼，並強調瓜地馬拉和臺灣是共同致力於民主、自由和對主權的尊重等價值觀的盟友，是不畏任何挑戰或威脅，繼續支持臺灣不會動搖。（陳麒全攝）

瓜地馬拉外交部長步卡羅（Mario Bucaro）應我國政府邀請，率團於29日清晨抵台訪台，外交部由常務次長俞大㵢到桃機接機。步卡羅在桃機發表簡短言談表示，此行目的是繼續加強兩國關係，鞏固幾十年來的友誼，並強調瓜地馬拉和台灣是共同致力於民主、自由和對主權的尊重等價值觀的盟友，是不畏任何挑戰或威脅，繼續支持台灣不會動搖。

步卡羅率領訪問團一行6人搭乘華航CI07班機於29日清晨4時19分抵達桃園機場，外交部常務次長俞大㵢在B9國賓門接機。步卡羅在B9國賓門發表簡單談話表示，此行代表總統亞歷杭德羅．愛德華多．賈麥岱．法拉（Alejandro Eduardo Giammattei Falla）向中華民國（台灣）人民致以最熱烈的問候。

他說，瓜地馬拉與中華民國台灣建交以來，台灣的支持和承認是瓜地馬拉的基礎，我們不會放棄對台灣的承諾。台灣以捍衛民主、自由等基本價值觀的決心、韌性和信念，成為世界最大的榜樣之一。在此次訪問中，我代表瓜地馬拉政府再次向台灣人民保證，瓜地馬拉台灣關係穩固，不會動搖。瓜地馬拉堅持台灣立場，將繼續支持台灣事業。

步卡羅談到，在過去的幾年裏，台灣證明了自己是國際社會負責任的一員，通過「Taiwan Can Help」已經傳到了幾個國家，瓜地馬拉是其中的一員，藉此機會衷心感謝台灣對瓜地馬拉的協助，兩國長期以來在醫療衛生、經貿、技術合作、教育文化及基礎建設等領域合作交流密切，成果豐碩。

步卡羅指出，儘管新冠肺炎疫情給台灣帶來負面影響和貿易中斷，我國經濟交流不斷擴大，但今年外交部在臺灣成功設立了第22個商務顧問，僅居亞洲第二位。在雙邊貿易和直接投資方面，駐外使領館已取得令人鼓舞的成果，這是值得驕傲的。

步卡羅強調，在此次訪問中將在各個領域進一步加強雙邊關係，在外交部之間建立新的交流，這個新計劃將兩國關係展開一個新的里程碑，並作為進一步促進兩國與各國外交關係發展的平臺。

最後步卡羅說，很高興能正式開始對台灣進行難忘的訪問，希望接下來的日子對兩國都有收穫。對臺灣政府和廣大民眾來說，瓜地馬拉總會有一個相依為命的朋友，願我們長期以共同理想和價值觀為根基的關係，再往未來發展。