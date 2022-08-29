民進黨前立委鄭寶清27日晚間宣布正式參選桃園市長，引起不少綠營支持者強烈不滿，留言灌爆鄭臉書大罵他「背骨」。同黨前立委林濁水也針對此事發表評論，直言「背骨」有兩種，一為黨要角背叛組織，另一則為黨組織背叛價值，而兩種背骨都是民主政治的「不幸」！

在27日宣布參選桃園市長，鄭寶清昨（28）日臉書發文引用黨內前輩許信良1999年的脫黨參選宣言「我不在意我在黨內所處的境遇，但我不能不在意黨不再成為台灣歷史發展的動力」強調，站出來是希望孩子們以後可以大聲說話不要恐懼。

儘管獲得不少支持者留言力挺「很尊敬你忠於自己的良知！」但鄭寶清的發文同時也引來不少綠營支持者圍剿，痛批「背骨且自不量力」、「背骨沒一個選得上」、「何時退出民進黨！」甚至直接斷定「政治生命結束了！」

對此林濁水今（29）日在臉書以「背骨！誰背骨？」為題，指出「背骨」有兩種，一個是黨的要角「背骨」了黨組織，另一個是黨組織「背骨」了黨存在的價值；林濁水感嘆道，上述兩種「背骨」都是民主政治的不幸，而兩種「背骨」在互別苗頭更是不幸。