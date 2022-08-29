搶餐飲商機，寒舍艾麗酒店9月30日前推出「星空巴士暢飲派對」包車專案，以及「歡饗歲末」尾牙春酒饗宴，可容納30至38人上車，前者可容納30至38人上車，每人1000元起；後者平日3桌就可預訂，全力爭取公司行號與機關團體訂單。

寒舍艾麗酒店結合「星空巴士」，9月30日前獨家推出「星空巴士暢飲派對」包車專案，每位1,000元起，可容納30至38人上車，車程時間120分鐘，雙層開頂的星空夜巴，上車後一路喝到底，無限暢飲指定酒款及軟性飲料，並享受主廚特製派對小食，鐳射派對激光燈投射，在炫彩音樂及暢享飲品的愉悅氛圍中，包車暢遊光彩奪目的信義區，沿途造訪必遊景點陶朱隱園、台北101、國父紀念館、四四南村，微醺酒精搭配節奏音樂，最潮夜生活讓聚會氣氛漲到最高點。

疫情趨穩定，企業陸續復辦尾牙春酒，寒舍艾麗酒店11月1日至2023年3月31日推出「歡饗歲末」尾牙春酒饗宴，週日至週四中式桌席每桌10位19,800元，3桌即可預訂，降低門檻讓小公司也可以輕鬆享有信義區年終聚會場地。週五及週六每桌22,800元，最低保證桌數35桌，適合中大型企業舉行盛大犒賞饗宴，預訂達指定桌數，加碼再贈抽獎禮品，歡慶年終更活潑彈性，為不同聚餐模式提供更多樣化的選擇。8月30日前預付享早鳥優惠，加贈價值10,000元迎賓雞尾酒會。

寒舍艾麗酒店尾牙春酒由擁有多年宴會料理經驗的陳琮錤主廚率領專業的廚師團隊，揉合台菜料理手法結合美學，嚴選頂級食材，薈萃各道精緻料理。平日及週末兩款菜色選擇，主廚精選料理包含：海底椰香羊肚菌菇雞燉翅、黃金上湯焗粿條海虎明蝦、蟹黃玉環極品原粒鮑、爐烤起司青醬戰斧豬肋排、沉香黑麻油雞糯米飯及咖哩麻吉燒等。

寒舍艾麗酒店並為企業長官準備重頭戲摸彩禮品，凡預訂10桌以上即贈送價值2,000元La Farfalla餐飲抵用券，預訂20桌以上，可選擇贈送首席客房住宿乙晚及翌日早餐兩客(價值24,430元)，預訂35桌以上，可享當日桌席乙桌免費禮遇。

【禁止酒駕。酒後不開車，安全有保障】