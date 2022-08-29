大谷翔平第28轟。（MLB臉書）

天使雙雄「神鱒」卓奧特（Mike Trout）、大谷翔平29日同時發威，兩人巧合在同一場比賽轟出本季第28支全壘打，各自進帳2分打點，大谷還繳出3安猛打賞。藍鳥前兩戰都掛零，此戰打擊略有起色，最後仍被天使8比3擊敗，在系列賽慘遭橫掃。

卓奧特賽後開心地說：「我們試著整頓一下，過去3戰我們打得非常好。」大谷翔平再度驚奇演出，他前一戰才登板投了7局109球，隔天就轟出全壘打加猛打賞。卓奧特說：「大谷做什麼事我都不驚訝了，他真是太厲害了。」

大谷前兩次打擊都是一壘打，第3局隊友瑞吉福（Luis Rengifo）全壘打帶他一起回來得分，第4局又有捕手鈴木清陽春炮。卓奧特直到7局上才擊出安打，這是有打點的二壘打，藍鳥緊急換上左投梅札（Tim Mayza）來對付左打者大谷。梅札取得兩好球優勢，試圖攻擊好球帶卻被大谷逮到，轟成反方向的兩分全壘打！第9局藍鳥仍未放棄，但是換投手之後又遭到卓奧特陽春炮追殺。卓奧特本季受傷缺陣一段時間，他只用88場比賽就追平大谷124場的28轟。

天使代理總教練內文（Phil Nevin）表示：「我們的球員不會躺平，他們明白比賽的意義，他們對整個聯盟都很重要。」天使雖然擠不進季後賽但也不打算任人宰割，藍鳥暫時跌至外卡第3席，相距身後的金鶯只剩1.5場勝差。