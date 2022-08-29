一名女網友在臉書上爆料，稱27日晚間自KK園區返台的台人中有1人為她的前男友。（翻攝自臉書社團《爆料公社》）

柬埔寨與緬甸打工詐騙案延燒，兩國因國際施壓逐漸釋放遭囚禁的台人，而本月27日晚間有16名國人自KK園區返台，刑事局介入調查後發現其中3人遭我國法院通緝，疑似為人蛇集團成員。對此，有名女網友在臉書稱遭通緝的3人其中1人為她的前男友，大爆料對方的黑歷史。

這名長髮女網友在臉書社團《爆料公社》發文，透露自己昨日看新聞時，意外發現5年前分手的前男友竟是日前返台的人蛇集團嫌疑犯，起初以為嫌犯只是湊巧姓氏與前任一樣，但新聞中提及嫌犯的詐欺前科也與前任相同，她才終於認出對方。

原PO感慨分享，5年前與前任交往時，對方就宛如時間管理大師，瞞著她與多名女子交往，偷竊她的信用卡與現金，或是自拍下體照傳送給其他女子，甚至在她提出分手要求時，前任還拿刀以死相逼。

原PO說，最扯的是，她因為信用卡被前任偷走而前往警局報警，卻從偵查隊長口中得知前任早已結婚，更輾轉得知前任也四處欠債、偷竊朋友的錢，或是偷媽媽的錢，詭辯要買棺材，直呼如今在新聞上看見前任涉案肯定是「當初教訓的不夠深刻才會死性不改吧！」