美國地質調查所（USGS）表示，印尼西蘇門答臘省（West Sumatra）今天發生規模5.8地震，震央位於沿海城市帕里亞曼（Pariaman）附近，目前未傳出重大傷亡或損害災情。

路透社報導，美國地質調查所說，震源深度11.9公里。

印尼蘇門答臘規模6.3強震 民眾驚慌幸未傳災情
阿富汗東部強震至少1000人喪命 聯合國出手援助
地牛翻身 南投縣最大震度4級 目前無災情
#蘇門答臘 #8地震 #未傳 #災情 #美國地質調查所