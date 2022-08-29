印尼西蘇門答臘省規模5.8地震 09:212022/08/29 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國地質調查所（USGS）表示，印尼西蘇門答臘省（West Sumatra）今天發生規模5.8地震，震央位於沿海城市帕里亞曼（Pariaman）附近，目前未傳出重大傷亡或損害災情。 路透社報導，美國地質調查所說，震源深度11.9公里。 印尼蘇門答臘規模6.3強震 民眾驚慌幸未傳災情 阿富汗東部強震至少1000人喪命 聯合國出手援助 地牛翻身 南投縣最大震度4級 目前無災情 #蘇門答臘 #8地震 #未傳 #災情 #美國地質調查所 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 IG傳災情！限動看不完網崩潰 官方曝解決辦法 13:232022/06/16 生活 高雄上午強降雨 幸無傳出災情 12:282022/06/07 生活 北市無預警停電關乎民生 王欣儀籲柯市府積極應對 16:422022/07/20 新消息 建設公司捐新北2輛災勘車 提升三峽地區消防安全 11:222022/07/04 寶島 阿富汗強震死傷攀升 已逾千人死亡 04:102022/06/23 焦點新聞 廣東暴雨災情曝光 陸水利部對南方7省啟動應急措施 13:202022/06/13 兩岸 阿富汗強震至少1000死1500傷 美表悲痛願伸援 09:572022/06/23 國際 好市多急召回這款咖啡豆 受潮恐有1毒素 網驚：已喝完1包 08:332022/07/17 生活 LINE更新爆災情「字體變超小」老手傳授2招秒恢復 11:172022/06/10 科技 北市雨彈來襲 驚傳樹倒砸車災情 04:102022/06/26 地方新聞 國際熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。