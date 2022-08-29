「夫妻本是同林鳥、為何要暴力相向？」苗栗縣1名41歲越南籍黎姓女子，疑因不滿遭到丈夫家暴已聲請保護令，8月初搬到梧棲區租屋居住，28日晚上仍被丈夫找到人，當街發生拉扯；黎女尖叫聲驚動附近民眾，向警方報案，男子火速逃離現場。警方指出，黎女被打傷送醫，目前已鎖定男子身分，進一步調查釐清中。

警方表示，安寧派出所昨天深夜10時許，接獲民眾報案，指有1名女子駕車停路邊坐在車上，另有1名男子上前怒罵後，打開車門毆打女子，女子求助無門於現場發出尖叫，男子打傷她後開車逃離；轄區梧棲消防分隊救護車和警方獲報後，火速趕到現場，將受傷女子送到梧棲童綜合醫院治療，發現女子手部受傷。

經警方調查，受傷的越南籍黎姓女子，與48歲的丈夫原住在苗栗縣，疑因不堪被丈夫家暴聲請保護令；8月初自己搬到梧棲區租屋居住有意離婚，她丈夫昨晚循線找到梧棲當街堵人打傷，但真正原因尚待黎夫到案後，進一步調查釐清案情。

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