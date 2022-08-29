民進黨桃園市長參選人鄭運鵬昨（28）日公布了選舉主視覺圖，圖中可見巨大的模型框架等鄭時常主打的動漫元素。然而卻有網友認為，此設計與日劇《量產型璃子》海報相似，綽號「抓堅高手」的國民黨桃園市長參選人謝克洋也狠酸鄭運鵬，指他「挺抄襲的自己變成抄襲仔！」

鄭運鵬競選辦公室昨發布新聞稿公布主視覺，以紫色搭配綠色組成4個零件，運轉為一個圓圈，亦即好的零件代表好的政策，希望透過主視覺完整呈現鄭運鵬的個人特質及環境背景，而色系的搭配，除了象徵動漫粉絲熟悉的《新世紀福音戰士》EVA初號機配色，也代表桃園及民進黨，凸顯鄭運鵬的年輕鮮明形象。

然而卻有網友發現，此主視覺與日劇《量產型璃子》官方圖相似，讓謝克洋發文時直接痛批「挺抄襲的自己變成抄襲仔！」他諷刺道，在看了鄭運鵬團隊發布了新的主視覺及巨大模型框後，自己「本來還想說好像有點創意，殊不知（鄭）也是個抄襲仔」。

謝克洋指出，《量產型璃子》的官方圖是在今年6月發布，並且狠酸，此圖乍看之下跟鄭的主視覺怎麼這麼像，難道是民進黨發動了「鉗型攻勢」，先提供了這個圖給日劇？這真的是太神奇了！

最後謝克洋也喊話鄭運鵬，指他「挺抄襲已經很丟臉了，怎麼現在自己要選市長就變成了抄襲仔？」也調侃民進黨，指其「太大意了」，以為鄭運鵬沒有論文沒有抄襲問題，殊不知竟然連創意都要剽竊。

而對於被網友指責抄襲，該主視覺的設計師吳承暉昨晚間在臉書回應，那套把鄭運鵬放到模型框裡面的設計，是他盯著自己的模型盒突然想到的，他完全沒想到鄭運鵬願意使用，「應該沒有候選人願意被這樣玩吧？」，但設計後自己覺得很特別，所以還是一起呈報上去，沒想到就這樣通過了。