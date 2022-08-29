美國聯準會在全球央行年會上，再次宣示會跟大漲的通膨持續奮戰，直到當地物價明顯下降為止。專家學者認為不止美國，全世界利率再向上走應是個趨勢，首當其衝影響最大的就是房地產。

美國7月新屋以及成屋銷售雙雙下滑至多年新低，加上負債累累的澳洲家庭房價頻頻走跌，令外界也不得不懷疑是否再出現30年前的經濟衰退。另外，英國倫敦不動產物件漲不動，以及中國大陸房地產問題層出不窮，都是央行要調升政策利率時不得不考量的因子。

美國方面，7月消費者通膨指數因為燃料費用下降，未明顯再創新高，但民眾消費卻還是不見增加，這是因為美國7月薪資平均來說雖大增0.8%，還是無法追上通膨大漲的腳步，但薪水增加卻可成為通膨居高不下的正當理由。

2022年第2季，經通膨調整後的美國GDP，季增年率衰退0.6%。也就是說，美國2022上半年的經濟都沒在成長，反而是衰退狀態。不過，GDI卻反向以1.4%在增加。GDI是一國總收入之意，與GDP代表的國內生產毛額在經濟角度上有些許不同。

至於房市，美國7月成屋銷售基本上在過去12個月都是下滑狀況，並且也跌到新冠疫情2020年初開始以來的最低區間。房價下跌與利率調升有很大關聯性，買家也望之卻步。另外，美國7月新屋銷售一直在減少，來到2016年初以來最低。

至於歐洲，由於躉售能源成本，已經從2021年中到2023年第2季度暴增96%，也讓市場一片譁然。英國也正考慮是否工業製造國有化、凍漲躉售能源，甚至要求某些業者關門等，無所不用其極就是希望能將燃料費用給降下來。

亞洲地區的台灣，因為海峽對岸需求暴減，台灣7月出口訂單跟著減少，未來有可能進一步下降。官方數據指出，來自中國大陸以及香港訂單下降22.6%是主因，同時，這兩個地區是僅次於美國的第2大重要對象。

對中國大陸來說，不動產在低迷一年後似乎沒有好轉跡象。同時，也正考驗人民銀行的景氣刺激政策。人行近日指出，將把貨幣政策保持在寬鬆狀態支持經濟成長。外界預估，到2023年中以前，人行都可能再度降息來提供陸企大量資金活水。

為了要對抗大漲的通膨，2022年迄今全球已有80多家央行調高利率。其中，以色列讓市場跌破眼鏡，寫下20年以來的最高調升幅度。北歐冰島也將利率增加75個基本點，就是升息3碼。至於南美巴拉圭、亞洲印尼以及韓國，都各自升息一碼，25個基本點。