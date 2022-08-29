據美國之音報導，在一家中國公司試圖租用索羅門群島圖拉吉島(Tulagi)全島的協議遭該國政府廢止後，地方官員說，包括這家中國公司在內的中國企業仍然想到當地投資，他們正在與有關公司談判投資事宜。當時與這家公司簽署協議的省長馬內蒂瓦(Stanley Manetiva) 表示，該公司聲稱代表中國政府，實際上並非如此。

索羅門群島中部省的首府圖拉吉島與首都霍尼亞拉（Honiara)之間只相隔43公里的海水，從霍尼亞拉的碼頭坐快船30分鐘後就可到達。在英國對索羅門群島進行殖民統治時，這裡是它的行政中心。索羅門群島獨立後，在近50年的時間裡圖拉吉一直是首都。

2年多前，這個靜謐而不太為人所知的小島引起不少的關注。在中國2019年9月21日與索羅門群島建交後的第2天，中部省與總部位於北京的中國森田集團有限公司簽署了一份把整個圖拉吉島租給它開發的所謂「戰略合作協議」。在這個交易的細節曝光後，索羅門群島的司法部長說，這個協議沒有得到中央政府相關部門的批准，因此是非法的也是無效的。

走馬上任不到一個月的索羅門群島中部省省長加萊古(Polycarp Galaigau)表示，中國公司很想來他的省進行投資，「目前，我們試圖與其他的商人進行接觸，讓他們來中部省投資。」但因為目前正在談判，因此還不能透露相關細節。

加萊古說：「這些公司感興趣的主要是漁業，尤其是旅遊業。因為在中部省，我認為這個省非常需要投資的就是旅遊業，因為我們有對遊客非常有吸引力的地方。」

中部省祕書西亞爾(Chris Allan Siale)也證實，從報名參加中央和省政府為吸引外資而設立的有關投資論壇的公司名單上可以看出，有好幾家中國公司有興趣在該省的拉塞爾群島(Russell Islands)投資椰子加工、漁業和旅遊業，另外也有中國公司希望在圖拉吉島建廠。

中部省祕書西亞爾說：「在圖拉吉，我們也有來自國家政府的公司，他們願意與CEMA，即所羅門群島商品出口營銷管理局合作，在這裡建立一個煉油廠。」

他沒有透露這些公司的名字，但他猜測，一些公司可能與中國的國有企業有關聯。「我不確定它們是國有企業還是私營企業，但其中一些可能與中國的國有企業有關，」

西亞爾說，他做出這樣的判斷是因為中國森田集團也在這些有投資意向的外國公司的名單上。「目前，在最初提交的文件被取消後，我們目前沒有就他們感興趣的領域和他們進行任何對話。我們收到的文件是在省政府投資建議書中的願景文件，它不是最終文件。」

在好幾任省長期間擔任省祕書的西亞爾說，中國森田集團當時的協議遭到廢止的一個原因是，它沒有得到索羅門群島國家外國投資委員會的批准。該協議的另一個問題是，它與圖拉吉島目前的土地安排相矛盾，因為索羅門群島土地委員會已經批准一些個人和企業擁有這些固定地產40年、50年甚至75年的時間。

現任省長加萊谷也表示，省長只能是這些土地的看護人，而無權將它租給他人。

當時同意把整個島租給中國森田集團的省長馬內蒂瓦承認，他差點上了聲稱代表森田集團的人的當，「中國森田是一家公司。他們冒稱他們來自中國政府，冒稱中國政府讓他們做這件事。但在我看來，情況不是這樣」

目前仍然是中部省省議員的馬內蒂瓦說，「我的意思是，因為在任何涉及政府的程序中，我們必須有中國政府的代表。然後是國家政府。然後我們有中國森田公司。然後我們聚在一起來簽字。但這個不是。所以他們只是從中國人那裡到我這。所以這些中國人，三個人，他們起草了一份文件協議，他們想讓你簽字，」

這三人中，有一個人來自索羅門群島當地經營批發生意的老華人家庭。索羅門群島中國商會的一位中國投資人認為，參與這筆交易的那些中國人有行騙之嫌，可能是想通過這個交易在國內圈錢，結果沒有成功。

馬內蒂瓦表示，2014年左右，在他第一次擔任中部省省長期間，中國森田集團的人安排他和省祕書去中國考察和旅遊2周。在他第二次擔任省長時，這些人又跟他聯繫。但他堅稱，他沒有上他們的當，因為他沒有在協議上蓋章，也沒有把協議發給中方。

馬內蒂瓦說，「他們（在霍尼亞拉）讓我在協議上簽字。我們當時的問題是我們沒有這個印章，中部省的官印。所以他們讓我把（他們）簽了字的文件帶回中部省，讓我蓋章後把文件通過電郵發給他們。但當我看到協議時，我擱置了所有簽署的文件。我沒有在上面蓋章。也沒有給他們發電郵，」

因被省議員發起不信任投票而在今年7月1日下台的馬內蒂瓦說，目前存檔於省政府的這份文件可以證明他所說的情況。他說，根據這份協議草案，中國森田希望在圖拉吉及周邊島嶼開發的項目包括修建碼頭、機場和道路。

圖拉吉有天然的深水港。眼下，這個原來的碼頭只有幾艘被廢棄的輪船和造船廠殘留的一些廢棄物。

簡稱為中國森田的中國森田企業集團有限公司(China Sam Enterprise Group Limited)成立於1985年，總部位於北京。它的官網說，它是國家級高新技術企業，業務涵蓋能化、軍工、國貿、港務、投資及電影等。網站還說，該集團與巴西、索羅門群島、巴拉圭、新加坡等國家建立友好商務往來，但沒有提及公司在這些國家開展的具體項目。

該公司此前沒有回應媒體置評的請求。

這個交易當時引起很大的關注，是因為人們懷疑中國森田公司與中國政府關係密切，長期租用這個擁有天然深水港的島，可能具有商業以外的戰略意圖。

在索羅門群島政府宣佈協議無效後，時任美國國防部長埃斯珀在一份聲明中說，「這是一個加強主權、透明度和法治的重要決定。」「太平洋地區的許多國家已經發現的太晚，中國利用經濟和軍事手段擴大影響力，往往對他們和他們的人民有害。」

在被問到這家中國公司開發圖拉吉島是否有其戰略意圖時，與中國森田集團打過交道的馬內蒂瓦回答：「對的。我認為這是真的。也許他們沒來過這裡。他們可能在谷歌地圖上看到圖拉吉，他們看到一個很美的圖拉吉，這就是他們被吸引到這裡的原因。同時，也許為他們自己弄到一些錢。他們在這家公司工作。如果他們的打算得逞的話，也許他們會獲得很多的錢，一大筆錢。」

目前保存了這份文件的中部省祕書西亞爾說，根據協議上的文字，中國森田在這裡的開發項目並沒有提及任何軍事方面的基礎設施，「鑒於所提交的提議，我們知道的是它有意發展這個島嶼的經濟基礎設施，公路系統，飛機跑道，還有海港。建海港主要是以出口、進口、中轉為目的。至於軍事戰略基礎設施，據我們所記得的，協議中沒有提到任何這方面的內容，將其作為基礎設施的一部分。」

曾經在圖拉吉島的造船廠工作並在索羅門群島政商界有廣泛人脈關係的當地華人林雯深(Michelle Lam)說，有關中國森田公司租用圖拉吉島是有軍事意圖的說法，只是一種誇大其詞的猜測，「索羅門群島將會是中國的一個補充供應的港口，永遠不會是一個軍事基地。」

她說，目前在索羅門群島承建工程的中國國營企業中國港灣工程有限責任公司的代表告訴她，在中國森田集團的這個交易引發爭議並被廢止後，中國政府禁止中國國營企業參與圖拉吉島及其附近島嶼的任何投標或開發項目。林雯深曾在中國港灣在索羅門群島的辦事處任職過。

中部省祕書西亞爾說，他們在評估投資項目時會考慮到美中之間的地緣政治因素，「中部省很清楚這些地緣政治問題，我們也很注意基礎設施的資金因素。如果它是外資所有的，我們也會注意我們如何做出決定。也許還有其他途徑，我們可以通過傳統的雙邊夥伴獲得資金，這些夥伴可以提供基礎設施，而不附帶任何可能影響到索羅門群島的外交政策，或涉及可能影響我們所有人的美中地緣政治關係的聯繫。」