性行為太過激烈，恐造成男性生殖器受傷，泌尿科醫師邱鴻傑分享真實案例，一名男大生掛急診，就醫時生殖器已經腫得像茄子，詢問才知道和女友做愛時太激烈導致生殖器斷裂，邱鴻傑提醒，性愛中兩個姿勢容易發生男性生殖器骨折斷裂，包括傳教士式、女上男下，若不幸發生慘案，要及早就醫治療，否則恐一生「抬不起頭」。

邱鴻傑近日於談話性節目《醫師好辣》指出，21歲的男大生在禮拜天早上掛急診，經急診醫師檢查後發現男大生生殖器骨折，趕緊替他轉到泌尿科。男大生向邱鴻傑表示，自己剛開始一段新戀情，和女友打得比較火熱，每天早上女友都會因為他晨間勃起，一屁股直接坐上去，激情過程中，女友角度沒有對好，直接坐斷。

邱鴻傑表示，男大生最特別的地方是，一開始生殖器斷掉已有痛感，他仍想再觀察半個小時，想看生殖器會不會自己復原，後來發現情況不對，整個生殖器已腫得像紫色的茄子般，形狀也扭曲，才趕緊就醫。

邱鴻傑說，生殖器骨折在醫學上稱為海綿體骨折，泌尿科每年都會遇到1至2個類似案例，每個就醫的男性都會說，斷掉當下聽到很清脆的一聲「啪」，他說性行為中兩個姿勢，最容易導致生殖器斷裂，包括傳教士式、女上男下。邱鴻傑強調，若遇到這樣的狀況，必須趕快就醫治療，因為這是泌尿科較少見的急症，千萬不要有在家休息就好的想法，恐會影響一生的勃起功能。