演藝圈夫妻擋黃子佼與孟耿如於2020年登記結婚後，於今年5月19日晚間孟耿如在臉書上宣布順利產下女兒「黃玉米」讓粉絲們相當開心，夫妻倆沉浸在升級新手爸媽的喜悅中，並持續在臉書上分享女兒的可愛模樣。昨（28）日，孟耿如在社交平臺分享自己一邊讀書一邊抱娃的照片，沒想到照片中的女兒竟悄悄比了一個中指，她頓時笑翻：「媽媽已經很努力顧妳了」。

孟耿如曬出的照片中，她身穿白色睡衣，一手握筆一手抱住女兒，目光專注地看著書。有意思的是，第一張照片中的「黃玉米」正看著媽媽，伸出中指，就像是在抱怨媽媽專心讀書沒有認真照顧自己，第二張照片「黃玉米」又把手張開看向鏡頭，仿佛發現中指被抓拍感到心虛，媽媽孟耿如都忍不住笑說：「媽媽已經很努力顧妳了，中指的部分可不可以收斂一點」。

「黃玉米」的有趣動作逗笑了不少網友，紛紛留言「小玉米：哈哈…我只是手指頭比較靈活而已」、「有鏡頭在拍，趕快鬆手」、「她…想比讚…用錯了指頭了」、「人家的中指本來就比較長啊，大家別誤會玉米我在比中指啦」。