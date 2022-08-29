小編今天（29日）精選5件不可不知的國內外財經大事。美國聯準會（Fed）主席鮑爾強力放鷹，重擊美股四大指數，外資圈人士直指，台股29日幾可確定跳空開低，法人緊盯「萬五」保衛戰三劇本；悲觀情境是台股結束自7月中旬以來反彈，市場預估Fed將可能有「過度收緊」資金的風險，股匯雙跌，萬五成台股天花板。

【1】台股今陷萬五保衛戰

研判台股28日開盤三套劇本，包括：一、樂觀情境：股市開盤大跌在300點內，且力守萬五大關，政府基金及投信大舉進場，萬五將成為多次利空測試的強大支撐。二、保守情境：股市開盤大跌逾300點，市場承接意願不足，出現「開低後持續低檔徘徊」，將迫使國安基金大舉出手，並將配套祭出「禁空令」、上市櫃公司實施庫藏股及等措施，萬五將成為「國安基金防線」。三、悲觀情境：台股結束自7月中旬以來反彈，市場預估Fed將可能有「過度收緊」資金的風險，股匯雙跌，萬五成台股天花板。

【2】美股重挫 台股29日開盤生憂 國安基金進場護盤重點曝光

聯準會主席鮑爾對升息的強硬發言，使得美股26日重挫，包括道瓊大跌千餘點，那斯達克、費半等重要指數均大跌，引發市場憂心29日台股表現。國安基金執行秘書、財政部次長阮清華28日晚間指出，國安基金先前已獲授權進場護盤，接下來一定會「在必要的時機採取妥適的措施」。

【3】美股陷跌勢 防禦股成避風港

美股三大指數26日重挫逾3％，專家認為在股市展開另一波下跌走勢時，應該買進防禦型股票俾以將損失降至最低，並做好股票有好價位時就要賣出的準備。

【4】聯準會9月升息3碼機率達6成

美國聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）上周五在全球央行年會的鷹派發言之後，期貨市場預期9月會期再升息3碼的機率為6成。由於鮑爾宣示打擊通膨的強硬態度，即使陷入衰退也在所不惜，本周五公布的美國8月就業報告將成為市場觀察美國經濟成長力道的重要指標。

【5】PCB市占 台廠穩居世界第一

研調機構N.T.Information中原捷雄（Hayao Nakahara）博士所調查的全球電路板（PCB）製造商排行於日前公布，其中營業額超過1億美元的業者有146家，比去年增加18家，以營業額來看，台廠32.8％市占率穩居全球第一。