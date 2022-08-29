櫃檯買賣中心審議通過伯特光(6859)上櫃案。

伯特光公司主係從事精密光學鏡片模具及精密金屬零組件之研發、製造及銷售，董事長為陳柏輯，推薦證券商係福邦證券及凱基證券，申請時資本額2億9380萬元；伯特光公司110年度合併營業收入為9億3569萬6000元，稅後盈餘為1億5142萬3000元，每股盈餘為5.35元；111年上半年合併營業收入為4億8479萬9000元，稅後盈餘為1億3485萬5000元，每股盈餘為4.51元。