工紙代理銷售商寶隆(1906)26日應邀召開線上法說，受惠外銷量增加及榮成股利挹注，2022年第二季獲利衝近4年高點，上半年每股盈餘2.65元、創同期第三高。展望後市，公司除持續拓展工紙銷售市場外，亦將持續推動資產活化，以謀求股東長期最大利益為優先。

寶隆2022年第二季營收15.09億元，季增達36.77％、年增達近17.93倍，連3季創高，毛利率11.09％，優於首季9.59％、但低於去年同期21.21％。營業虧損0.12億元，較首季獲利0.11億元轉虧、較去年同期虧損0.01億元跳增。

不過，受惠認列榮成股利2.94億元、配合匯兌收益及金融資產帳面價值提升助攻，寶隆第二季業外收益達3.86億元，季增達10.04倍、年增達1.1倍，使稅後淨利達3.61億元，季增達近8.36倍、年增達96.73％，每股盈餘（EPS）2.39元，雙創近4年高點。

累計寶隆上半年營收26.13億元、年增達15.26倍，創同期新高。毛利率雖自24.94％降至10.46％，但營業虧損減少11.29％至97萬元。在業外收益跳增1.29倍、達4.21億元挹注下，稅後淨利4億元、年增達近1.27倍，每股盈餘2.65元，雙創同期第三高。

寶隆發言人徐維澤表示，受惠榮成二林造紙廠新產能去年第三季開出，可供銷售工紙量能增加，使營收自去年第三季起顯著提升。上半年銷售紙種中，毛利較高的面紙貢獻自59.7％升至64.6％，芯紙自40.3％降至35.4％，產品結構優化亦有助整體營運績效提升。

而上半年毛利率較去年同期下滑，主因外銷量增加及疫情、俄烏戰爭、缺櫃塞港導致原物料及運費等成本攀升，加上認列捐贈榮成山與田教育基金會費用影響，導致第二季及上半年本業轉虧。徐維澤指出，若排除此一次性因素，則第二季及上半年本業仍維持獲利。

展望後市，徐澤維表示，寶隆將致力拓展工紙銷售市場，由於公司工紙外銷主要地區為東南亞各國，長年累積外銷實績及客戶滿意度，在新增接單跟客戶基礎上沒有問題。目前仍有幾條線的船運費用較貴，會跟客戶商量盡量避開或少量出貨，降低成本攀升影響。

同時，寶隆亦將持續推動資產活化政策。針對未分配盈餘運用規畫，徐澤維指出，主要將用於償還銀行借款、降低財務費用，投資公司未來若有現增計畫也會參與。整體而言，會考量整體資金運用效率，積極尋找下一階段可能投資機會，優先謀求股東長期最大利益。