全球能源管理廠台達電(2308)與美國最大的電動車公共快充網絡營運商EVgo Inc簽訂合作協議，台達電將提供1000套功率輸出最高可達350kW的直流快速充電設備予EVgo，協助推動全美國的電動車充電設施布建。

台達美洲區總經理黃彥文表示，台達投入充電樁開發已超過十年，是市場上充電解決方案的先進者。台達電動車充電設備不僅曾寫下全球出貨超過一百萬台的紀錄，更與北美、歐洲和亞洲的世界級電動車製造商擁有長期合作的豐富經驗。50多年來，台達持續應用電力電子核心競爭力，致力於提供符合永續發展趨勢的節能解決方案。

台達與美國最大的電動車公共快充網絡營運商EVgo Inc.簽訂合作協議，台達將提供1000套功率輸出最高可達350kW的直流快速充電設備予EVgo，並運用於EVgo與通用汽車集團(GM)、Pilot公司的合作專案，以及EVgo自有充電營運品牌EVgo eXtend與其它自營或承攬營運的充電站點。

台達High Power Charger 350kW直流快速充電樁具備350kW輸出功率，轉換效率可達95%，具備安裝空間、充電速度與能源效率上的優勢，可協助場站業主提升營運效益；同時給予電動車主更快、更好的充電服務，以最短時間補足電力前往下一個目的地。

EVgo執行長Cathy Zoi表示，EVgo致力於為所有用戶提供方便和可靠的電動車充電體驗，此次與享有行業先鋒聲譽的台達合作，將充分運用兩家公司互補的優勢和專業知識，同時台達也有效地支持了EVgo未來的發展目標，讓美國電動車車主可以獲得世界級的高速充電體驗。