搶匪跨縣市持刀搶超商得手4萬9千元 苗警11小時逮人追回全部贓款

苗栗三義地區26日清晨5時20分許，驚傳發生一起超商遭歹徒持刀搶劫案，39歲簡姓歹徒得手後駕車往國道南下逃逸，苗栗警方展開追緝，歷經11小時在台中一家汽車旅館逮捕簡嫌，並起出4萬9千多的贓款、毒品跟犯案用開山刀，29日訊後依強盜、違反毒品防制條例等罪嫌移送偵辦，並向法院聲請羈押獲准。

苗栗警察分局獲報後，立即與苗栗縣警察局刑警大隊成立專案小組，並報請苗栗地方檢察署指揮偵辦，於案發後1小時鎖定簡姓犯嫌涉嫌重大，當天下午4點多，在台中市一處汽車旅館查獲躲藏在內的簡姓犯嫌。

簡嫌犯案過程都被監視器拍下。（翻攝照片／李京昇苗栗傳真）

警方起初簡嫌犯案用的刀械跟衣物。（翻攝照片／李京昇苗栗傳真）

警方追回贓款並起出做案用刀械、衣物跟毒品。（翻攝照片／李京昇苗栗傳真）

據了解，簡嫌居住在台中市區，26日利用清晨人車較少，以口罩將前後車牌遮蔽，從台中專程駕車到三義地區鎖定超商持刀搶劫，得手後駕車返回臺中，並改搭乘計程車到附近汽車旅館躲藏。

但警方仍抽絲剝繭掌握行蹤，趁簡嫌外出購物時一擁而上當場制伏，並在身上查獲贓款新臺幣4萬9000多元及一級毒品等證物，並帶簡嫌返回住家找尋做案刀械及穿著衣物，最後員警在簡嫌家中牆上所掛的穿衣鏡後方發現暗格，起獲作案用開山刀及穿著衣物等證物，全案在發生11小時後宣告偵破，所得贓款全數追回發還被害人。

苗栗分局指出，當時鎖定距離簡嫌住家3公里的汽車旅館，警方到場時，犯嫌剛好準備外出，員警不動聲色在現場守株待兔，見簡嫌徒步返回旅館時，見機不可失一擁而上當場將簡制伏。

苗栗分局表示，歹徒持長達將近50公分的開山刀作案，破案契機除了受害商家在第一時間報案外，警方迅速集結警力，地檢署檢察官指揮得宜，再加上運用科技偵防查察跟台中市第六分局員警協助之下，才能順利破案。

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