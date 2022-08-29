資深藝人、立委余天與李亞萍的二女兒余苑綺勇敢抗癌8年，21日仍不敵病魔辭世，家屬今(29日)為她舉辦告別式。前總統陳水扁昨(28日)深夜在臉書曝光他親赴靈堂弔唁余苑綺的照片，並透露余天「哀慟逾恆」，讓其日前才中風的身軀尤顯孱弱。

陳水扁昨晚在臉書談到，2008年民進黨首次提名余天參選立委，對手是曾任三重市代表會主席市長的兒子，兩任國大代表現任立法委員的朱俊曉。生平第一次從歌壇踏入政壇挑戰政治世家，最後民調顯示余天落後許多將被放棄之際，當年自己堅持不放棄鐵定輔選到底。最後開票結果以2000票險勝，確保綠營在北港溪以北的唯二席次。

陳水扁指出，余天成立社團幫助演藝人員，爭取演出舞台及更多工作權的保障，讓不同世代的藝人能夠彼此傳承，而愛女抗癌8年不幸過世，余天和亞萍恩愛夫妻白髮人送黑髮人，哀慟逾恆的余天日前才中風身軀尤顯孱弱。

陳水扁透露，昨除了跟余苑綺說再見並慰問家屬請節哀保重，祝苑綺離苦得樂在天上做天使並圓歌星夢。