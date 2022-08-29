日本女將山口茜在本屆世錦賽達成女單連霸，決賽3局拍落大陸女將陳雨菲。可能是受到準決賽的影響，陳雨菲花費很大體力才擊退戴資穎，導致她決賽時欠缺攻擊力，失誤也偏多，她的控場打法無法壓制住精力旺盛的山口茜。

陳雨菲在微博寫道：「從備戰世錦賽開始，到今天的最後一場我都盡了最大的努力，比起奧運會我付出了更多，可依然沒能讓中國女單如願以償。我突破了八年的決賽，可十一年的冠軍卻沒能拿回。請再給我一些時間，我會更加努力去變得更強，我一定會走完最後的一步，拿回屬於我們的榮譽。」

2011年世錦賽女單決賽，大陸女將王儀涵擊退台灣「羽球精靈」鄭韶婕，摘下世界冠軍。王儀涵2016年退役，最近一次殺進女單決賽的是2014年的李雪芮，苦戰3局遭到西班牙女將馬琳（Carolina Marín）逆轉。李雪芮2019年退役，現在的重擔落到陳雨菲身上。

羽球早年屬於冷門運動，成為大陸重點發展項目，在2011年以前的19次世錦賽拿下15座女單冠軍，所以陳雨菲說是「屬於我們的榮譽」。然而西班牙出現高手馬琳獨拿3冠，日本又有山口茜、奥原希望累積3冠，另還有印度女將辛度（P. V. Sindhu）、泰國女將依瑟儂各拿1冠，大陸至今11年沒有女單冠軍。世錦賽最初是3年一度，後來改成兩年一次，現在是每年都有，明年8月將於丹麥哥本哈根舉行。