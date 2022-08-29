聯準會主席鮑爾上周五在傑克森霍爾（Jackson Hole）全球央行年會上發表的談話拉高了對抗通膨的決心與戰力，他明確表示短期內不會「轉向」較寬鬆的政策立場。華爾街股市應聲重挫，道瓊指數崩跌逾1000點，三大指數跌幅都在3%以上，那斯達克指數跌幅逼近4%，而隨著目前美股指數期貨大跌，意味著美股似乎還未能止血，周一亞洲與歐洲市場恐也凶多吉少。

●傑克森霍爾年會與鮑爾演說

聯準會主席鮑爾上周五在傑克森霍爾央行年會發表演說時明確表示近期內美國央行的激進升息立場不會「轉向」。他表示，美國家庭和企業將不得不忍受一些「痛苦」，因為央行為了讓通膨重新受到控制，必須將利率提高到必要的水準。

鮑爾說得很明白，不惜一切代價，都必須控制住通膨，「我們必須堅持下去，直到工作完成」。這番話意味著美國利率將走高、失業率將上升，而經濟增長將放緩。

無獨有偶，歐洲央行理事會成員施納貝爾（Isabel Schnabel）也在央行年會上表示，即使經濟會陷入衰退，歐洲央行也必須繼續升息，因為失控的通膨預期更糟。

亞洲央行的立場與歐美不同，尤其是中國和日本堅持繼續放寬政策。但部分亞洲國家央行，如韓國央行總裁李昌鏞（Rhee Chang-yong），則坦承該國的政策路徑在很大程度上取決於聯準會的動向。

AXA Investment Managers宏觀經濟研究部門主管David Page上周在鮑爾發表談話之前表示，鮑爾面臨的挑戰在於他的語氣。我認為他7月時給人的印像有點過於鴿派、不夠強硬。鮑爾在7月會後發表談話後，美股大漲而美國公債殖利率下跌，因為市場認為央行立場將轉向鴿派。現在他將試圖避免股市再次大漲及債息走跌，因為這意味著金融環境正在變得寬鬆，不利於抑制通膨。鮑爾所面臨的難題在於人們已經非常相信他會變得相當強硬，所以他必須得夠「鷹派」才能讓那場反彈不會發生。

●市場

「鮑爾之痛」來襲，上周五美股重挫，而目前美股主要指數期貨大跌，周一亞洲市場開盤可能倒地一遍，隨後開盤的歐洲股市恐也難逃這一波股災。

上周五標普500指數收盤大跌3.4%，創下近兩年來第5大跌幅。那斯達克指數下跌近4%。標普500指數和那斯達克指數雙雙創下6月以來最大單日跌幅。道瓊指數下跌逾1000點或逾3%，為5月以來表現最差的一天。

目前道瓊指數期貨大跌307點或0.95%，為31,956點。標普500指數期貨跌1.19%，為4,011.25點。那斯達克100指數期貨跌1.63%，報12,414.25點。

●今日關注焦點

周一亞洲市場企業消息面清淡，除了宏觀經濟方面的消息之外，投資人也可能關注地緣政治的最新發展。美國海軍證實路透社報導，稱兩艘軍艦在周日通過台灣海峽的國際水域，此舉恐激怒中國軍方。

由聯準會副主席布雷納德（Lael Brainard）周二打頭陣，本周將有更多美國央行決策官員發表談話。此外，周五公布的8月非農就業報告更是重中之重的消息。