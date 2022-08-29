隨著社群媒體興起，越來越多網紅靠著亮麗外表與奇特的創意來吸引眾人注意，甚至開始出現許多掌握「流量密碼」正妹，透過身上的配件器具與曼妙身材而爆紅，因此被網友冠以「媛」字來形容這類的網紅。而近日大陸網路上便出現一名在火車上大膽更衣的瑜珈正妹，她不僅獲得「火車媛」的稱號，也成功打開知名度。

根據大陸媒體的報導，近日網路上流傳一組照片，只見照片中的女子身穿深灰色的瑜珈褲，在火車上層臥鋪不斷擺出各種撩人又性感的姿勢，甚至還在臥舖上直接更衣，將身上的瑜珈褲脫下，大方露出黑色的蕾絲丁字褲與凹凸有致的火辣身材，而網友們雖看得血脈噴張，但睡在她下層臥鋪的男子卻渾然不知情，倒在床上盡情的划手機，形成強烈又有趣的對比，在網路上成功掀起話題。

不過，眼尖的網友也發現，該女子其實就是在網路上小有名氣的大尺度網紅「阿朱」，她雖有著清純的臉蛋與氣質，卻也擁有反差的火辣身材，令不少男粉絲欲罷不能，加上她過去曾穿著胸前鏤空的超狂戰袍拍攝多組打麻將、逛花市的性感照，而在網路上吸引大批網友關注。這次阿朱化身「火車媛」，同樣令網友看了直呼「大飽眼福」、「愛了愛了」、「我的阿朱」、「我不允許你們沒看過」、「她的照片和影片我都看過，很不錯」、「不行了，下方的兄弟感覺有點暈眩」、「他竟然不知道上頭發生什麼事」。

大陸網紅阿朱坐火車時大方更衣，下舖大叔卻渾然不知。（圖／微博）