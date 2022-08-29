柬埔寨昨(28)日驚傳槍擊命案，首都金邊公寓內發現3名男子中彈身亡，柬國媒體指出死者均來自台灣，現場找到槍枝及毒品。網傳3名死者都是「台南人」，今(29)日上午警方已證實，3人都是台南人，將請示檢察官指揮後續偵查作為，今(29)日上午9點30分，將由台南市警局歸仁分局說明案情。

根據柬埔寨媒體《柬中時報》，28日晚間7時許，金邊桑園區一棟公寓發生一起槍擊命案，警方獲報到場發現3名死者，現場還找到一支克拉克Glock 19型制式短槍、41枚子彈和43.67克K他命。

柬國媒體指出3名死者均為台灣人，外號分別為小林（30歲）、阿韋（30歲）和阿宏（30歲），目前警方正在進行調查，遺體將被送到德塔拉寺廟。據了解，現場僅發現一張台灣身分證，且不能確定是否為3名死者所有，須等死者家屬指認或替死者進行指紋辨識。

對此，有網友昨晚在PTT揭露「三台男在柬埔寨遭槍殺現場照」，轉發無馬賽克驚悚照片，爆料3名遭槍殺的男子都是台南人，一名姓葉、一名姓程，另一名為少年「阿賓」，阿賓過去曾在台南市東區仁和路開檳榔攤。該名網友稱事發原因，疑似是大陸人跑進去他們的宿舍開槍爆頭，造成3人當場死亡。

現場還找到一支克拉克Glock 19型制式短槍、41枚子彈和43.67克K他命（記者爆料網提供）

現場還找到一支克拉克Glock 19型制式短槍、41枚子彈和43.67克K他命（記者爆料網提供）

今(29)日上午警方已證實，3人都是台南人，將請示檢察官指揮後續偵查作為，今(29)日上午9點30分，將由台南市警局歸仁分局說明案情。警方表示，根據網路揭露的相片資料，這3名死者都是台南人，其中2位住在台南市歸仁區，1位住在東區，目前已通報刑事局及受理家屬報案，關懷協助家屬，後續將請示檢察官指揮偵辦。