前民進黨立委鄭寶清宣布參選桃園市長後感嘆表示，被極盡侮辱的哏圖和4、5000個海外來的「1450」假帳號攻擊。國民黨高雄市長參選人柯志恩今(29日)對此表示，「我可以完全感受到鄭寶清的委屈」，並透露自己已將網軍手法歸納成3個套路。

柯志恩今在廣播節目《千秋萬事》中談到，「我可以完全感受到」，以前在學校當老師，教學評鑑上學生都非常喜歡(她)，當轉換到政治，發現同一個人卻受到不同對待，我們不管在政論節目或身為老師、智庫執行長，講話都有數據，數據裡面會做不同詮釋跟延伸，但現在到高雄不管講任何話，都被當草包一樣，「他們就定位你跟一個草包一樣」。

柯志恩舉例，剛開始下去被說從台北看高雄、就會告訴你不熟高雄、你講的東西現任市長陳其邁都在做，永遠套路就只有這些，可以歸納成三個套路。

柯志恩忍不住說，我們講的每一句話都有依據，他們卻永遠打成草包，對我們這些重視數據、言論內容的人很受傷，我可以完全感受到鄭寶清的委屈，但習慣之後也會發現他們講來講去也不知道你在講什麼，內容也沒有對接，想通之後，就會覺得他們的水平也沒什麼好在意。