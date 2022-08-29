聯準會鷹派態度轉趨強硬，使得美股上周五重挫逾千點，亞股也因此受到拖累，韓股、日股今（29日）早盤都大跌超過2%，台股以15197.19點開出，重挫81點，隨後重挫超過400點，殺破萬五大關，權值股台積電下跌16元，觸及496元，聯發科大跌逾26元，觸及652元，航運三雄長榮、萬海及陽明重摔逾5%。

美國聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）上周在全球央行年會釋出鷹派訊息，強調聯準會將持續升息緩解通貨膨脹，使得周五美股四大指數皆墨，道瓊暴跌1008.40點（或3.03%）至32283.40點，那斯達克指數下跌497.59點（或3.94%）至12141.71點，標普500指數挫低141.46點（或3.37%）至4057.66點，費城半導體指數暴殺172.63點（或5.81%）至2798.44點。

上周五台股大盤上漲78.4點，收在15278.44點，成交值為2103.3億。三大法人外資及陸資、投信、自營商同步買超，合計買超70.04億。自營商買超14.09億，投信買超21.09億，外資及陸資買超34.86億。