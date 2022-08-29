淳安(6283)車用產品佈局開始收割，2M乘客監控攝影鏡頭正式進入量產，美系車廠主力休旅車全車系攝影鏡頭及歐系客戶AVM環視系統也將於第4季開始貢獻營收，隨著新產品逐步放量，淳安車用產品業績可望自第4季起展現成長力道，淳安董事長秦榮華表示，未來淳安業績可望翻倍成長。

敏實集團入主淳安電子後，即以車用電子產品為公司轉型主軸，2017年成立汽車相關事業群，並以車用Tier 1為目標市場，看好車載鏡頭可望隨車用ADAS滲透率提升及自駕車時代來臨需求大躍進，淳安這幾年將研發重心放在車載鏡頭，公司亦於110年與大億集團合作投資成立敏億電子，作為攝影鏡頭與車燈光源產品的開發生產據點，經過多年努力，已開始進入收割期。

目前淳安除原有的倒車影像及環景等VGA及100萬畫素車載鏡頭已大量生產供應美、日、大陸合資及內資車廠，新開發的2M(百萬畫素)乘客監控攝影鏡頭於今年4月進入量產，淳安於110年取得美系車廠主力MPV的全車系攝像頭訂單，並開發完成自動化組裝生產線，AVM環視系統部分也獲得歐系客戶訂單，兩項產品預計於今年第4季開始貢獻營收；至於敏億電子目前已經取得國內SUV車型及北美車廠車燈光源模組的訂單，自111年下半年起陸續量產。

儘管NB市況不佳，致使淳安導電薄膜業務受到影響，受惠於車載鏡頭等產品出貨逐步放量，淳安今年第2季營業淨利為1000萬元，順利轉虧為盈，單季稅後盈餘為1884萬元，每股盈餘為0.13元，上半年也順利轉虧為盈，每股盈餘為0.05元；累計前7月合併營收為11.24億元。

隨著車用產品布局發酵，淳安預估，明年車用產品占比有機會達50%，成為公司業績成長主要動能。

秦榮華表示，接任淳安董事長後，有助於強化與策略聯盟夥伴合作，由於淳安規模比較小，敏實的資源夠支持他，未來業績翻倍、翻倍、再翻倍都不是問題。