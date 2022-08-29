英國國防部28日說，雖然俄羅斯總統普丁最近下令，在烏克蘭增兵，但不太可能推升整體戰力。

烏克蘭強烈反擊南方俄軍

據《新聞周刊》（Newsweek）28日報導，英方說，儘管目前還不清楚，莫斯科要靠徵兵還是募兵來達到這增兵的目標，但在目前的立法下，俄羅斯在烏克蘭增加戰鬥力上不太可能有實質的進展。這是由於俄羅斯已折損數以萬計部隊，但莫斯科僅招募了極少士兵，而就技術上來說，徵召來的士兵沒有義務到俄羅斯領土以外的地方服役。

普丁8月25日下令，要增兵近14萬，讓俄羅斯武裝部隊達1,150,628人。俄羅斯國防部說，政府受命提供資金，以達到這目標。烏克蘭與俄羅斯當地媒體說，克宮為了提高招募績效，保證1個月提供20萬盧布（約10萬台幣）薪餉，大約是俄羅斯平均工資的3倍。

而普丁的命令顯示，俄羅斯在侵略烏克蘭6個月後，部隊死傷慘重。由於總統令沒有進行全面動員，因此無法進行全國徵兵，從更廣大的群眾中有效選材。

目前俄羅斯動用了傭兵在烏克蘭作戰，其中最顯著的，就是俄羅斯傭兵組織瓦格那集團（Wagner Group）。然而，瓦格那正在降低招募標準，不但雇用罪犯，還雇用了原本列入黑名單的人選，就算招募後，也只提供極有限的訓練。

俄羅斯3月底公布，在烏克蘭戰死的俄軍為1,351人，接著就沒有再公開相關數字。而烏克蘭則定期更新相關數字，說到周一為止，約有4.5萬俄軍戰死，但這數字比美國估算的高。據路透報導，美國中央情報局（CIA）局長伯恩斯（William Burns）估計，從俄烏戰爭2月開打到今年7月為止，約有1.5萬俄軍戰死。