敏實集團在台灣入主精確(3162)及淳安(6283)兩家公司，近來陸續開花結果。敏實集團創辦人秦榮華接受訪問時表示，應對全球本土化布局完善，我們都已經準備好了，兩家公司都會興旺起來，業績翻一倍兩倍一直翻上去，集團會全力支援這兩家公司營運目標。以下是秦榮華的訪問內容：

談到新能源汽車的趨勢，秦榮華認為，極端惡劣天氣的轉變，延伸引發出來，其實在全球的話就有關於碳排放的問題。當許多國家簽了很多的這種協議，都覺得應該要去把碳排放的問題解決掉，特別是在汽車行業，所以電動車的發展就是為了碳排放的問題。

尤其這一次俄烏戰爭油價漲得很快，當國際間看到能源會出現一些問題的時候，就轉變成電動車趨勢，特別是在歐洲更誇張，有很多國家宣布2030年2035年燃油車直接停止生產。

但電動車歸電動車，製造電動車又是另外一個碳排放的問題。秦榮華說，車廠都會有很多的要求，像是現在開始要求收碳的排放稅，在新的零件上面，必須把碳足跡追蹤出來，到底零件衍生多少碳的問題。

所以集團4年前就在塞爾維亞、在東歐、在波蘭、在捷克，建造很大的生產基地，為應對排碳排放的問題，也取得當地水電廠可以生產產品，也變成一個低碳園區，最終端的產品給車廠都屬於低碳排放。

●美中貿易戰、運價高漲，全球都要本地化生產

過去的15年當中，其實美中是非常融合，因為各取所需。但因為中國發展太快，川普開始關係就反轉，出現關稅障礙，發展到現在，秦榮華說，好像在美國從總統一直到乞丐「管中」已經是共識，所以因為這些地緣政治的衝突，導致供應鏈開始出現斷鏈。

另一個問題就是運價，新冠病毒讓物流出現問題，原本集裝箱到歐洲、美國，只要1萬多塊人民幣，現在一個集裝箱變成10萬人民幣，雖然當中有一些趁火搶劫的因素，可是總體上來講，供應鏈它的確出了一些問題。所以這兩個因素疊加在一起，變成全球大洗牌，供應鏈重新開始布局，大家都在強調本土化生產。

集團在歐洲除了對應碳排放，另一方面，也是因應本土化生產。而在北美已經耕耘10年，今年在田納西州、密西根州進行擴大生產，然後在墨西哥也把規模做大，基本上應對全球所謂本土化生產的布局已經做的相當完善。貿易戰、疫情，讓敏實集團在台灣布局得利。

●貿易戰、疫情，讓敏實集團在台灣布局得利

從台灣這個角度來看的話，秦榮華表示，有點歪打正著，因為很多國家都要跟中國脫鉤，有些日本企業，只要不在中國生產，寧可貴20到30％都可接受。雖然說台灣拿來跟中國對抗，台灣看起來很可憐，但未來幾年之內，台灣應該是比較受歡迎。

所以敏實集團希望能夠在台灣有很大量的採購，因為現在如果在大陸生產的產品，去北美面臨關稅障礙外，反傾銷、反壟斷問題都會在，歐洲就是廠商根本不想買，跟中國脫鉤的這種想法是很強力的。所以，如果能夠在一些技術上有更好的產品，從台灣出口到全球，台灣機會多很多。