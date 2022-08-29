以下是敏實集團創辦人秦榮華接受訪問的內容：(文接2-1)

●不怕沒訂單，怕沒人能上班

歐洲跟北美是非常強調本土化生產，可是問題是沒有人要上班。秦榮華說，北美需求很大，誇張的來說，想要拿多少訂單他就給你多少，只要你有足夠產能。但美國在家工作時薪還比辦公室時薪高，怎麼去找到人？因此有些企業就把據點轉向墨西哥，所以現在哪個企業能夠在北美因應的好，這個生意做不完，因為現在就有這個需求。

歐洲更不用說，歐洲人只做了4件事比較好，第一準備休假、第二個休假、第三準備罷工、第四罷工。之前歐洲被新冠病毒影響2到3年，現在又被俄羅斯能源影響，電價漲翻天，導致物價又暴漲。所以這3年多，疫情反而對集團有利，基本上很多歐洲的競爭對手都撐不住，接下來對集團是不錯的發展時機。

集團在台灣整併敏實科技大學，協助許多學生，尤其是越南學生，進入集團後可以外派到塞爾維亞、捷克、美國，對學生來說也算是人生的轉折機會。對集團而言，培養技術及素質，外派到哪裡都好用。

但話說回來，其實台灣的人才真的不錯，但問題台灣沒有人願意走出去，可能公司的宣傳不夠，人才並不好找，現在全球是有錢卻缺人的情況。

●不做自有品牌，傾向代工

敏實集團雖然有車廠的執照，但電動車的品牌太多，也沒有盈利，現在比較傾向做代工，像在中國準備製造郵政的物流車，一年可以生產50萬台，或者類似這種做純電動專業性的車輛。如果現在再去做一個品牌，要達到盈利這條路是相當遙遠。

現在還有一些合資品牌電動車都在市場推出，其實電動車做到後來都差不多，最終只有價格因素，會發現根本不會獲利，這也是比較大問題。集團策略就是進行全球布局，現在60％營收在海外，40％在中國，明年可能就變成7：3，海外占比會持續提高。

●台灣希望持續找策略伙伴，精確需求量將不斷提升

未來1、2年之內，秦榮華希望持有非常好合作的夥伴。因為買地、買工廠現在也沒有那麼好買，也害怕缺水缺電問題，所以如果有合作伙伴能一起把市場做起來、把產品往國際市場銷售。他說，敏實在這一部分的能量還是非常強大，一定可以協助伙伴把東西銷往國外，特別是現在台灣產品是相當受到歡迎。

對於精確的布局，秦榮華認為，從環保的角度來看，鋁壓鑄是對的方向。歐洲電價拉高以後，很多產品無法做，所以精確剛好承接這些需求，加上精確大陸有好幾個生產據點，北美那邊發展空間大，集團全力支持所需資金，精確以階段性目標一段一段發展上去，不是太大問題，也可預期，今年接下來需求量會一直不斷的跑出來。