光禹國際(6595)前7月合併營收為2142萬元，年增805.75%，推出可移動式全息投影設備，可望應用在教育、醫療等，為3D全息投影技術，打開商業應用大門。

隨著巿場流行異地共演趨勢，全息影像投影技術受到重視，但離商業應用還有一段距離，光禹國際宣布打造的移動式全息劇院設備突破技術門檻，可望應用在教育、醫療等。

光禹國際表示，不必配戴任何設備和裝置的3D全息投影技術，擁有其他VR、AR、MR等技術無法相比的絕對優勢，成為殺手級應商業應用，全像投影技術在展覽、商演、娛樂及教育等應用受到巿場高度的期待，藉由移動式全息劇院設備、相隔兩地的表演團體也能異地共演，醫療教學常用的3D畫面也可藉由透過息投射，想像帶來無限新商機。

光禹國際董事長字維新表示，移動全息投影劇院就是把20米長、19米高、16米寬的全息投影設備縮小成4米長、3米高及3米寬的尺寸，猶如把有一隻大象裝進小小的盒子，突破劇場式的空間設備、在狹小的空間實現全息的應用。

再者，傳輸速度也是一道難關，如果無法即時傳輸、全息投影就失去應用價值，光禹國際的技術團隊解決全息投影最難的影像壓縮問題，找到影像封壓及還原的技術規格，能將影像傳輸時間從5秒壓縮至0.2秒，實現Real TIME同步傳輸。

目前光禹國際從IP數位內容、結合5G傳輸技術到光模製作、已成功的整合平台發展一條龍的營運模式，未來還可以更多廣告主、品牌業者合作打造更多沉浸式體驗，包括大型展覽、產品展示、異地共演都能逐一實現，甚至顛覆傳統的電子相框、以全息動畫影像取代2D相片、家人好朋友隨時在身邊。

字維新強調，任何新技術都要變作可執行的商業模式，才能被巿場大量複製應用、成為賺錢的產業。在台耕耘快10年光禹國際，在這波疫情下等了到時機，有全息最新技術加上移動式的全息投影設備，可望搶佔巿場商機。