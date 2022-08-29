九合一選舉登記第一天，台南市選委會一大早就熱鬧滾滾。民進黨提名的永康區黃肇輝、安平南區林依婷、安南區蔡麗青等3名新人，不約而同趕在上午8點選委會上班時刻搶先登記，最後由黃肇輝搶得頭香完成登記，3人還分別簽署反賄選公約，承諾「乾淨選舉、清廉政治」。

黃肇輝還表示，永康區市議員選舉，民進黨內有初選失利者執意參選，對選情造成很大的影響，他會力拚民進黨永康區第3席，希望鄉親支持。