香港巨星劉德華不但擁有顏值又有實力，不論在歌唱還是演戲都有許多代表作，人品也為人稱道，可說是大家心目中永遠的男神。他近日更新抖音，用影片分享自己工作的一天，並配文稱「拍攝的最後一天」，他的身體狀態卻引起了網友們的擔憂。

在曝光的影片中，劉德華乘車前往劇組，他身穿黑色短袖，下搭牛仔短褲，戴著眼鏡和口罩，打扮得既簡單又時尚。當劉德華打開車門看見有人在錄影時，還對著鏡頭比耶，動作俏皮看上去十分可愛，但或許是沒休息好，眼神看上去有些疲憊。

劉德華拍攝抖音影片，親曝自己工作的一天。(圖/劉德華 抖音)

劉德華前往梳化，他緊閉著雙眼，眼角處的細紋十分明顯，面色蒼白，一旁的化妝師正在認真地修補這些歲月的痕跡，接著他對著鏡頭一揮手，讓其不要再拍他化妝。隨後，他換上戲服前往拍戲的地方。可以看到劉德華的走路姿勢不在像以往精神抖擻，反倒是一瘸一拐的樣子，讓人有些擔憂他的身體狀況。在離開片場時，劉德華佝僂著背，脖子還微微往前探，給人一種蒼老感。

劉德華依舊敬業的完成工作。(圖/劉德華 抖音)

影片發出後，不少網友紛紛表示對新電影的期待，也好奇他如何多年都如此拼命，更多人關心他的身體狀況，希望他可以維持健康。已經出道41年的他，作為娛樂圈中的老牌明星，帶給大家許多經典的作品，成為一代人最美好的回憶。如今他依舊在活躍在螢光幕前，不斷突破自己，粉絲紛紛寫下此句話：「曾經群星璀璨，你閃耀其中，如今曾經的許多星光都已暗淡，你卻越發明亮！」