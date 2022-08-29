國民黨立委陳以信今（29）日回應媒體表示，九月中旬他將以立法院台美國會議員聯誼會副會長身分，率團前往美國華府國會山莊訪問，團員約八到十位由跨黨派立委組成，預計拜會聯邦參眾議員與美國行政部門，行程均由我國駐美代表處與美國AIT協助安排，並未設定拜會特定人士。

陳以信指出，此行為台美國會議員聯誼會的例行性參訪，是推動台美國會外交之必要一環，過往每年均會組團前往華府參訪。本屆由於疫情關係，前兩年並未組團前往。這次由於台美國會議員聯誼會會長羅致政委員不克前往，故由副會長陳以信率團出訪。