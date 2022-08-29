美股上周五在鮑爾鷹派言論衝擊下，四大指數全面重挫。9月台指期開盤重挫409點，為14832點，金融期及電子期聯袂開低。

永豐期貨指出，台指期上週五上漲71點至15241點。價差方面，台指期逆價差擴至-37.44點，電子期逆價差擴至-1.42點，金融期轉為逆價差-0.9點。現貨部分，三大法人買超70.16億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少681口至-3299口，其中外資空單減碼超過多單減碼，淨多單增加1349口至6504口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加2503口，使留倉部位轉為淨空單-1772口。

永豐期貨表示，以技術面觀察，月線轉強後即將站上季線，似有糾結後上彎轉強跡象，若本週量能補上，則可期待擺脫近一週震盪偏弱的量縮行情。另一方面，全球央行年會的最新動態為近日市場焦點，美、歐兩大主要經濟體的貨幣政策是否轉向，也將間接影響台股能否繼續向上挑戰半年線。