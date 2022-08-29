苗栗縣41歲越南籍黎姓女子，疑因不滿遭到丈夫家暴已申請保護令，8月初搬到梧棲區租屋居住，28日晚上仍被丈夫找到人，當街發生拉扯；黎女尖叫聲驚動附近民眾，向警方報案，男子火速逃離現場。警方指出，黎夫鍾男於今天上午7時50分，警方將他帶返所釐清案情後，將依傷害、毀損等罪嫌偵辦後函送。

清水警分局安寧派出所昨天深夜10時許，接獲民眾報案，指有1名女子駕車停梧棲區信義街路邊坐在車上，另有1名男子上前怒罵後，打開車門毆打女子，女子求助無門於現場發出尖叫，男子打傷她後開車逃離。

轄區梧棲消防分隊救護車和警方獲報後，火速趕到現場，將受傷女子送到梧棲童綜合醫院治療，她手部受傷。警方指出，受傷的越南籍黎姓女子，與48歲的丈夫鍾男原住在苗栗縣，疑因不堪被丈夫家暴申請保護令；8月初自己搬到梧棲區租屋居住有意離婚，她丈夫昨晚循線找到梧棲當街堵人打傷。

警方說，本案為夫妻感情不睦引發傷害案件，因被害人與其丈夫商討離婚事宜。鍾男於昨晚在梧棲區信義街持甩棍破壞被害女子自小客車，並毆打成傷，經送往童醫院救治，無生命危險。清水分局獲報後立即到達現場，鍾男已離開現場，立馬協助黎女救醫。

警方強調，今天上午7時50分，警方將鍾男帶返所釐清案情後，將依傷害、毀損等罪嫌偵辦後，函送法辦。

★中時新聞網關心您，有家暴事件請打113保護專線。