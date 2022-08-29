開發金(2883)旗下中國人壽今年開始認列100％獲利，內資法人預估開發金今年稅後獲利274.61億元、EPS 1.6元。受到外資持調節台股，開發金外資持股比上周已降到22.76%。今早受市場氣氛偏空，開發金早盤跌破5日線。

開發金的兩大獲利引擎，中壽方面，受俄債危機、資本市場動盪等影響，中壽上半年稅後獲利120.86 億元、年減20％，除處分股債挹注資本利得外，新台幣貶值使得避險成本持續下降。凱基銀行上半年整體淨收益65.96億元年增14%，主要來自(1) 淨利息收入48.62億元，年增8%，占比74%。(2)淨手續費收入10.27億元，年增5.1％，占比16%。(3)金融資產淨收益6.57億元。放款業務方面，上半年放款餘額為3930億元，年增3.1%，主要成長區塊來自中小企業放款與無擔消費貸款，餘額占比分別為12%、11%，放款餘額分別年增19%、13%，房貸放款年增達5％。

展望2022年，凱基銀預期放款可望有高個位數增長，主要成長動能來自SME與消金放款，升息環境下有助於淨利差提升，目前淨利差表現優於預期，下半年保持樂觀，淨利差可望守住維持1.43%甚至上揚。淨手收則可以提高跨售比率來提升，預期全年有個位數成長。公司並預期信用成本可望維持相當的水準。