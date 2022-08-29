許多人因為求學、工作、開店等各種因素，在沒有自有房產的情況下，就需要在外租屋、租店面。不過想找到好物件、遇到好房東並不容易，租屋糾紛的事件也頻繁發生，像是房東突然說不租就不租，短時間內要房客、店家遷離；或為避免申請租屋補助，而變相刁難、調漲租金等。

雖然看似房東與房客經常處於對立的緊張狀態，但仍不乏好房東，而能遇上佛心房東總是令人特別開心，《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統調查近兩年來備受網友、民眾讚許、分享的佛心房東行徑，一起來看看自家房東有沒有這些優點！

NO10.可以養寵物

毛小孩當道，不少人都有飼養貓、狗，但房東多半因擔心氣味衛生問題、房子可能被破壞、鄰居反應難處理、飼主不負責任等，於是乾脆直接明文禁止寵物，帶著毛小孩的租屋族更容易碰壁，所以在租屋網上標示「可寵」的物件，總讓毛爸媽感到相當友善，也很快就秒殺。「可寵好屋難找，我已經找到好房東租屋了」、「有養寵物真的比較辛苦，不過還是有很多房東溝通簽條款願意租」、「可以養貓貓，過年回老家時，房東還幫我照顧了」。

NO9.不隨意漲租

台灣房價連年飆漲，不少房東隨著市場變動，為了獲利而調高原本的租金，讓房客或店家難以負擔，只好另尋其他住處或直接關店。像是本站曾報導過，新莊27年老冰店因店租從6萬5千元瞬間增加至9萬元，店家不堪負荷無奈選擇退場。因此，不隨意喊價、漲租的房東也讓民眾、網友們都感到特別難得。「我的房東15年沒漲房租，遇到好房東要珍惜」、「我的房子租給房客很多年都不漲價，我的房客都說我們是好房東」、「19年沒漲房租，房東已經夠佛心了」。

NO8.有問題會馬上處理

在外租房、租店不免會遇到房屋自然或人為損壞、家電突然故障等問題，例如房子漏水、燈泡不亮、熱水器不熱、馬桶堵塞等，有些房東在房子出租後，會請房客自行處理所有損壞問題；但也有房東願意提供援助，只要一通電話人馬上到。「房東夫妻人很好，會每週定時打掃公共區域、有問題都會馬上處理」、「房東阿姨人很好，有什麼損壞他都會請人來，不會另外跟你收費用」、「房東住樓下，人很好，修東西也是馬上說、馬上修」。

NO7.屋況完整良好

不少人都曾遇過租屋網上的照片和實際屋況落差非常大，有些甚至還可用「鬼屋」、「廢墟」形容；或是房東刻意隱瞞某些資訊未事先告知，使得房客在簽約入住後才發現屋況不佳，這些都會令人感到困擾。因此，即便房子不是全新或有華麗裝潢，只要屋況完整、乾淨，也會讓租屋族稱讚房東真好。「房東阿姨人很好，屋況乾淨，全都剛整理過」、「學生時租過3層樓4房8000元，而且屋況不錯的，佛心房東」。

NO6.會噓寒問暖

有個好房東，會讓房客在外租屋如同住家裡一樣，許多網友分享佛心房東的暖心事蹟：「冬至的時候，沒辦法回家吃湯圓，後來下班，回去租屋處時，看到房東站到店門口叫我，她說今天有幫我搓湯圓」、「被房東發現我是確診者，她立刻給我快篩（五個），四桶5000cc水，吐司，餅乾，酒精，跟一堆醫院電話，每四小時問候一次吧哈哈哈」、「樓下是她（房東）開的小吃店，只要吃飯時間我剛好經過，她都會直接叫我去吃，各種小菜什麼的通通不收錢，甚至還會說，『你下次肚子餓不要客氣，直接下來吃』」。

NO5.包水電或台水台電收費

租屋的房租已是一筆不小的開銷，若再加上每月使用的水電費，特別是夏天還會使用冷氣，真的是讓荷包大傷。有些房東為了方便計算，會直接訂定一度電5元，累積下來所要負擔的費用又會再高出許多，所以遇到以台水、台電收費，甚至直接包水電的房東，網友紛紛喊：「超佛！」、「租金跟電費很佛，房東人很好」、「房東伯伯人很好，有時候水電費不是整數都會直接無條件捨去，比如159只收150」。

NO4.租約可公證、申請補助

行政院租金補貼專案上線後，許多租屋族批評根本是「看得到吃不到」，原因是房東為了避免被追稅，幾乎不讓房客申請；甚至一聽到房客要求申請，小動作頻頻，惡意漲租、用各種理由驅逐房客。但也有網友分享自己的房東這樣做：「推租屋補助的時候，需要房東資料，跟房東說了以後，也是說有需要的資料再跟我說，感謝佛心房東讓我安居樂業」、「房東說：我把什麼地產稅、各種稅都繳清了，妳是不是想申請租屋補助？好，那妳就去申請，之後要我提供什麼資料就跟我說」。

NO3.額外再附小家電

租屋處多數僅附設基本的家具，像是床、衣櫃、書桌、洗衣機等，其他就會需要房客自行添購，因此有另外提供家電的房東，都會讓房客滿心感謝。「房東原本附的傢俱有書桌椅、雙門冰箱（好佛心）、洗衣機、雙人床跟一個大衣櫃」、「入住後，房東說：原本的冰箱都會被放滿了，妳是不是沒地方用？我說：對呀...！隔一週後，在我門口左邊出現一台中型冰箱」、「房東阿姨人真的超好！每個房間都有獨立洗衣機、雙層冰箱、冷氣都是變頻、全新飲水機（有定期更換濾芯）」。

NO2.自動降租、直接不用付

疫情衝擊，許多店家業績大受影響，也讓不少民眾面臨停工、失業，生計頓時陷入困境。有一些房東好意自動降租或直接免收一個月租金，來援助辛苦的租客。「人生第一次開店遇到的好房東，因為疫情的關係減租給我，好感動」，藝人黃子佼也曾PO出與房東的對話，房東表示，「這個月又要續約了！我們會減三個月的房租，每個月五千元。」，他則感動回應「哎呀真的太佛心了謝謝謝謝！」。

NO1.租金比行情便宜

租金是每位租客找房、找店面時的首要考量，尤其現今房價水漲船高，要遇到房東願意以低於行情的價格出租，真的非常不容易，因此碰上這類的房東，都會令人直呼：「太佛心啦」！「我碰上的是『佛心房東』，中古電梯大樓套房約6~7坪，月租金5000元外加1000元管理費」、「真心覺得好溫暖，遇上一個好房東真的很難，地點好、租金也算便宜、房東也很照顧人」。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2020年08月17日至2022年08月16日，共2年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『好房東』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統