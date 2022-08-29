柬埔寨金邊一處公寓昨日晚間發生槍擊案，3名遭槍殺的死者皆為台灣人，案發照在網路引發網友瘋傳、討論，一名網友在照片中發現場桌上有一包毒品，還有一罐牛奶花生，貼文上線後，有眼尖的人說，現場還有一箱來一客泡麵和Lux沐浴乳，網友紛紛留言說「真的是台灣人」。
一名網友昨（28）日於PTT八卦版分享馬來西亞新聞連結指出，案發現場桌上放有一包毒品、一罐牛奶花生，他問好奇問「究竟台味甜點和命案有沒有關聯？」
疑問曝光，網友也紛紛留言，「牛奶花生，真的讚」、「花生牛奶，電腦選的土豆」、「吸毒吃點心」、「愛之味花生」。留言中也有眼尖人發現，案發現場還有來一客泡麵及Lux沐浴乳，「後面的來一客泡麵都還沒開封」、「有來一客，應該真的是台灣人」、「還有Lux沐浴乳」、「看到了好幾箱台灣泡麵」、「看到來一客」。
事實上，昨日槍殺照曝光後，有網友在PTT爆料3名男子均來自台灣台南，分別為姓葉和姓程的少年，另一名則是叫「阿斌」的男子，台南警方今日也證實3人都來自台南，一人住在東區，另兩人住在仁德。
★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。