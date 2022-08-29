柬埔寨金邊一處公寓昨日晚間發生槍擊案，3名遭槍殺的死者皆為台灣人，案發照在網路引發網友瘋傳、討論，一名網友在照片中發現場桌上有一包毒品，還有一罐牛奶花生，貼文上線後，有眼尖的人說，現場還有一箱來一客泡麵和Lux沐浴乳，網友紛紛留言說「真的是台灣人」。

一名網友昨（28）日於PTT八卦版分享馬來西亞新聞連結指出，案發現場桌上放有一包毒品、一罐牛奶花生，他問好奇問「究竟台味甜點和命案有沒有關聯？」

疑問曝光，網友也紛紛留言，「牛奶花生，真的讚」、「花生牛奶，電腦選的土豆」、「吸毒吃點心」、「愛之味花生」。留言中也有眼尖人發現，案發現場還有來一客泡麵及Lux沐浴乳，「後面的來一客泡麵都還沒開封」、「有來一客，應該真的是台灣人」、「還有Lux沐浴乳」、「看到了好幾箱台灣泡麵」、「看到來一客」。

事實上，昨日槍殺照曝光後，有網友在PTT爆料3名男子均來自台灣台南，分別為姓葉和姓程的少年，另一名則是叫「阿斌」的男子，台南警方今日也證實3人都來自台南，一人住在東區，另兩人住在仁德。

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